Aile 10. bölüm son sahnede, babası gibi olmak isteyemeyen Aslan, kardeşine yasaklı madde temini yapan arkadaşı Ati'yi döverek öldürüyor. Ati'nin yanı başında babasının ona yazdığı mektubu okuyan Aslan, babasıyla ilgili düştüğü yanılgı sonrası gözyaşlarına hakim olamayarak artık geri dönülmez bir yola girdiğini anlıyor.

Aile 16 Mayıs Salı günü ekrana gelecek olan 11. bölümde; İlyas, yemeğe davet ettiği Ati'den haber alamayınca gözlerini Soykanlar'a çeviriyor. Oğlunun ölümü hakkında bilgisi olduğunu düşündüğü Ati'nin ortadan kaybolmasının bir sebebi olduğunu düşünen İlyas, bunla ilgili Aslan'ın üstüne gidiyor.

Kuşkuları iyice artan İlyas, artık oğlunun ölümünde Soykanlar'ın eli olduğundan emin oluyor. Devin'in kız kardeşiyle ilgili çemberi daraltan İlyas, Soykanlar'ın üstüne kara bulut gibi çökecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi