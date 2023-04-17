-Ahududu, kan basıncını ve kalp atışını düzenlemeye yardımcı olan yüksek bir potasyum içeriğine sahip olduğundan dolayı kalp hastalığı riskini azaltır.

-Ahududunun içindeki A ve C vitamini, göz zarlarını temizleyerek, göz sağlığını artırır.

-Ahududu, kemik ve eklemlerin güçlenmesini sağlar.

-Ahududu, içerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Ahududu, anti-kanserojen bir etkiye sahiptir. Bu özelliği sayesinde kanserden korur.

-Ahududu, yüksek lif içeriği ile zayıflamaya yardımcı olur.

-Ahududu, içinde bulunan bazı minerallerin bağırsak florasına katkı sağlaması sebebi ile de ishale karşı iyi bir koruyucudur.

-Ahudududa yüksek oranda C vitamini vardır. Bu nedenle gribal enfeksiyonlarda oldukça etkilidir.

-Ahududu, antioksidan özelliği sayesinde kanı temizler.

-Ahududu, iltihabı önler. Antioksidan özelliği sayesinde vücudu mikroplardan arındırır.

-Ahududu, ateşi düşürür.

-Ahududu, bağırsaklar için oldukça faydalıdır. Ahududunun düzenli tüketiminde bağırsak florası zenginleşir.

-Ahududundan maske yapar ve cilde uygularsanız cildiniz pürüzsüzleşir.

Ahududu Maskesi Yapılışı: Bir avuç ahududuyu bir kaseye alın ve püre halinde ezip cildinize sürün. Cildiniz önceden temizlenmiş olmalı. Daha sonra 10 dakika bekletin ve cildinizi yıkayıp temiz bir havlu ile kurulayın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ