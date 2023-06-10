2020 yılında 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü alan, genç oyuncu Ahsen Eroğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede eğitim almıştır? Ahsen Eroğlu hangi projelerde yer aldı? Detaylar haberimizde...

Ahsen Eroğlu Kimdir, Boyu Kaçtır Ve Kaç Yaşındadır?

Oyuncu Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994'te Çorlu'da dünyaya gelmiştir. Ahsen Eroğlu 1.65 boyundadır ve 29 yaşındadır.

Ahsen Eroğlu Nerede Eğitim Almıştır?

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu olan Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Ahsen Eroğlu Nasıl Ünlü Oldu?

Öncesinde birçok yapımda yardımcı oyunculuk yapan Ahsen Eroğlu asıl çıkışını, ilk başrolünü 2019 yılında Kuzgun dizisinde canlandırdığı Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı ve böylelikle geniş kitlelere ulaştı. Ardından 2020 yılında Menajerimi Ara isimli dizide başrol oyunculuğu yapan Eroğlu, bu dizide Dicle Ertem karakterini canlandırarak ününü duyurdu.

Ahsen Eroğlu'nun Yer Aldığı Diziler

2015- Bir Modern Habil Kabil Hikayesi

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016-2017 Anne

2017-2018 Kızlarım İçin

2018-2019 İstanbullu Gelin

2019- Kuzgun

2020-2021- Menajerimi Ara

2023- Merve Kült (İnternet Dizisi)

Ahsen Eroğlu'nun Yer Aldığı Sinema Filmleri

2018- Titanyum

2018- Zomerbroeders

2019- Aylin

2020- Last Hours of Eve

2021- Sardunya