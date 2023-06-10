2020 yılında 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü alan, genç oyuncu Ahsen Eroğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede eğitim almıştır? Ahsen Eroğlu hangi projelerde yer aldı? Detaylar haberimizde...
Ahsen Eroğlu Kimdir, Boyu Kaçtır Ve Kaç Yaşındadır?
Oyuncu Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994'te Çorlu'da dünyaya gelmiştir. Ahsen Eroğlu 1.65 boyundadır ve 29 yaşındadır.
Ahsen Eroğlu Nerede Eğitim Almıştır?
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu olan Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.
Ahsen Eroğlu Nasıl Ünlü Oldu?
Öncesinde birçok yapımda yardımcı oyunculuk yapan Ahsen Eroğlu asıl çıkışını, ilk başrolünü 2019 yılında Kuzgun dizisinde canlandırdığı Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı ve böylelikle geniş kitlelere ulaştı. Ardından 2020 yılında Menajerimi Ara isimli dizide başrol oyunculuğu yapan Eroğlu, bu dizide Dicle Ertem karakterini canlandırarak ününü duyurdu.
Ahsen Eroğlu'nun Yer Aldığı Diziler
2015- Bir Modern Habil Kabil Hikayesi
2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016-2017 Anne
2017-2018 Kızlarım İçin
2018-2019 İstanbullu Gelin
2019- Kuzgun
2020-2021- Menajerimi Ara
2023- Merve Kült (İnternet Dizisi)
Ahsen Eroğlu'nun Yer Aldığı Sinema Filmleri
2018- Titanyum
2018- Zomerbroeders
2019- Aylin
2020- Last Hours of Eve
2021- SardunyaKaynak: MEHMET AYCAN