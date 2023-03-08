27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu’da dünyaya gelen Ahsen Eroğlu, eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda tamamlamıştır. Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi alan Ahsen Eroğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi adlı dizi ile yaşamış; daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızlarım İçin, Anne ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde de rol almıştır.
Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan isim, Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Kumru karakterine de hayat vermiştir. Eroğlu 1.65 metre boyundadır, 49 kilodur ve Akrep burcudur.
Filmografisi
Televizyon
2015 Bir Modern Habil Kabil Hikayesi
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016-2017 Anne
2017-2018 Kızlarım İçin
2018-2019 İstanbullu Gelin
2019 Kuzgun
2020-2021 Menajerimi Ara
İnternet
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Sinema
2018 Titanyum
2018 Zomerbroeders
2019 Aylin
2020 Last Hours of Eve
2020 Sardunya
Tiyatro oyunları
2021 Ağaçtaki Kız
Ödülleri
2021 1. Sinema Port Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Menajerimi Ara
2021 24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü Aylin
2021 47. Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayan Oyuncu Menajerimi Ara