27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu’da dünyaya gelen Ahsen Eroğlu, eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda tamamlamıştır. Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi alan Ahsen Eroğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi adlı dizi ile yaşamış; daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızlarım İçin, Anne ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde de rol almıştır.

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan isim, Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Kumru karakterine de hayat vermiştir. Eroğlu 1.65 metre boyundadır, 49 kilodur ve Akrep burcudur.

Filmografisi

Televizyon

2015 Bir Modern Habil Kabil Hikayesi

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016-2017 Anne

2017-2018 Kızlarım İçin

2018-2019 İstanbullu Gelin

2019 Kuzgun

2020-2021 Menajerimi Ara

İnternet

Merve Kült

Ayzek ile Bir Gece

Sinema

2018 Titanyum

2018 Zomerbroeders

2019 Aylin

2020 Last Hours of Eve

2020 Sardunya

Tiyatro oyunları

2021 Ağaçtaki Kız

Ödülleri

2021 1. Sinema Port Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Menajerimi Ara

2021 24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü Aylin

2021 47. Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayan Oyuncu Menajerimi Ara

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