Yeşil Sol Parti'nin Mardin Nusaybin'de düzenlediği mitingde konuşan HDP Danışma Kurulu üyesi Ahmet Türk, AKP'nin İmralı'ya heyet gönderdiğini söyledi.

Türk, yaptığı konuşmada “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşmesini engellediniz, şimdi bir oy için Sayın Öcalan’ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İddiayı ilk önce Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dile getirmişti. AKP’li Galip Ensarioğlu'nun da doğruladığı Öcalan’la görüşme haberini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yalanlamıştı.

Bakan Bozdağ, bu iddialarla ilgili daha önce yaptığı açıklamada“Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok. Teknik sorunları gidermek için yapılan şeyler. Kandil açıklama yapıyor, Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz diye. Onlar ne dedi, terör varsa biz yokuz diye. Söylediklerini çiğnemek için bunu söylüyorlar. O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayınlamazlarsa yarın ben bütün basına vereceğim. Yayınlamaları çağrısında bulunuyorum.“ ifadelerini kullanmıştı.