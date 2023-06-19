Doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığına son olarak oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan arka çıktı. Taylan Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla LGBT'ye açıkça destek verdiğini ilan etti.

Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Taylan'ın LGBT terörünü destekleyen skandal Babalar Günü paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu paylaşımın altına 'Şehit babaları kaçıncı sırada?', 'Neden böyle bir ayrım yapma gereği duydunuz', 'Velevki bu bir hastalık ise neden bu hastalığı normalleştirmeye yada başkalarına empoze etmeye çalışıyorsunuz? Normal karşılamayacağız', 'Ahlaksız olabilirsin bari propagandasını yapma!', 'Artık iyice zıvanadan çıktınız' şeklinde yorumlar yapıldı.