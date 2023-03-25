Şarkıcı Sıla ile olan beraberliğinden olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural, kendisini Çağla Gizem Çelik'in kollarına bırakmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi