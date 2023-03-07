Dün Akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hande Fırat ve Ahmet Hakan’ın arasında yaşanan gerilim sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Hande Fırat, Altılı Masa’nın ortak bildirgesinin 12'nci maddesinde geçen "Cumhurbaşkanı uygun gördüğü tarihte iki belediye başkanını belediye başkan yardımcısı olarak atayacak" dedi.

Ahmet Hakan Hande Fırat’ın sözünü keserek “Seçilirse. Seçilirse değil mi bir dakika, Hande” diye tepki gösterdi.

Hande Fırat ise “Ya tabii ki. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse” diyerek Hakan’ın bu tepkisini yumuşatmaya çalıştı.

Ekranlara yansıyan o görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken Twitter'da 1 numarada trend topic oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi