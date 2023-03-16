Şanlıurfa'da sele kapılan bir vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Akıntıdan kurtarılan kişiye, çevredeki çok sayıda vatandaş koşarak sarılmaya çalıştı. O anlara ait kamera görüntüsü duygu dolu anlar yaşattı.

Video Kaynak: Birebir Mizah 