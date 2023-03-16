Şanlıurfa'da sele kapılan bir vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Akıntıdan kurtarılan kişiye, çevredeki çok sayıda vatandaş koşarak sarılmaya çalıştı. O anlara ait kamera görüntüsü duygu dolu anlar yaşattı.

Şanlıurfa’da selden sağ şekilde çıkan bir kişiye sarılmak için koşan vatandaşlarız evet biz birliğiz ama bu acılara sebebiyet verenler konusunda biz çok ayrıyız NİYE ?



"depremoldu,enkazbıraktınakp,binali yıldırım,özlem zengin

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