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Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Gümen kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak atanan Ahmet Gümen kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Ahmet Gümen biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Ahmet Gümen kaç yaşında nereli?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Gümen kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Ahmet Gümen 1972 yılında Burdur'da doğdu.

Ahmet Gümen kaç yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Gümen 51 yaşındadır.Gümen, 1972 yılında Burdur'da doğdu.

Ahmet Gümen nereli?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Gümen, Burdur'da doğdu.

Ahmet Gümen ne mezunu?

Ahmet Gümen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni tamamladıktan sonra, University of Wisconsin-Madison'da doktora derecesini almıştır.

Ahmet Gümen biyografisi ve çalıştığı yerler

University of Wisconsin-Madison'da doktora derecesini alan Gümen, ardından Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 2012 yılında profesör unvanını kazanmıştır.

Ahmet Gümen Sosyal Medya Hesapları

Twitter: @ahmetgumen