Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İzmir Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Bir tarafta birbirini doğru dürüst tanımadan bir araya gelen hepsi asık suratlı, hepsi öfkeli yamalı bohça gibi Cumhur İttifakı, diğer tarafta nazik, güleryüzlü, sakin, vakur Millet İttifakı. Aramızdaki fark bu. 14 Mayıs günü sadece bir cumhurbaşkanı değişimine imza atmayacağız, sadece bir iktidar değişimi yaşatmayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının yol haritasını çıkaracağız.

Eğer Cumhur ittifakı denen yamalı bohça yoluna devam ederse ki edemeyecek. İzin vermeyeceğiz. Bugünkü yasaklar, kısıtlamalar, bugünkü baskılar dezenformasyon yasası gibi medya baskısı devam edecek. Ama biz gelirsek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcıları olarak size söz veriyoruz. Özgürlük alanlarını genişleteceğiz. Hiçbir Türk vatandaşı dışlanmayacak. Kimse ötekileştirilmeyecek. Herkes eşit vatandaşların onurunu ve gururunu yaşayacak. Gençler attıkları bir twit nedeniyle cezalandırılmayacak. Herkes istediği gibi konuşacak istediği gibi yazacak, inanacak, giyinecek. Yeni bir Türkiye'de özgürlüklere hakim olacak. Bu size sözümüzdür.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ