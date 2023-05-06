İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “14 Mayıs, siyasi darbe girişimidir." sözlerini hatırlatan Davutoğlu, “İstanbul anlayana hocadır, anlayana derse verir ders. İstanbullular bugün bir milli irade dersi veriyor. Seçimlere siyasi darbe diyen bir bakana, toplumu bölerek kardeşi kardeşe düşman kılan bir söylem kullananlara milli irade dersi veriyor İstanbul” dedi.

Hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarını eleştiren Davutoğlu, “Sadece geçen yıl 1 milyon büyükbaş, 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvanımızı kaybettik. Siz niye pahalı et yiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü hayvancılığı öldürdüler, çünkü bunlar toprakla savaşanlardır” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” açıklamasına tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, “Girdiği her seçimi kaybeden, Başbakanlık makamını gasp eden bir adam çıkmış bizi yabancı işgalcilerle bir arada tutuyor. Haddini bil haddini! Millet İttifakı işgalcilere de toprağı istila eden rantiyeye de karşı kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ