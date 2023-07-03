İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskın sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli de yaralanmıştı. Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu saldırıda şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Haksızlıklara susarak, zulme seyirci kalarak büyük devlet olamazsınız." açıklamasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Eli kanlı İsrail yönetimi, masum Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılarına devam ediyor. Haksızlıklara susarak, zulme seyirci kalarak büyük devlet olamazsınız. Türkiye öncü rol üstenmeli, başta Müslüman ülkeler olmak üzere, dünya devletlerini İsrail terörüne karşı harekete harekete geçilmeli. Saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."