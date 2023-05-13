Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Değerli vatandaşlarım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken tarihi bir seçimin arefesindeyiz. Yarın hep beraber sandıklara gideceğiz. Oy kullanmak sadece bir parti veya ittifak lehine görüş beyan etmek değildir. Ülkenin ve milletin geleceğine mühür vurmaktır. Bu mührü vururken hiç tereddüt etmeyiniz. Bu sizin en temel hakkınız. Ortalıkta dolaşabilecek spekülasyonlara, bir takım manipülasyonlara karşı demokrasimizin emin adımlarla yola devam edeceğinden hiç süphe etmeyiniz. Oylarınızı kullanınız. Yüksek bir katılımla geleceğimize yeni bir başlangıç yapalım. Yeni bir başlangıç demişken; demokrasimiz, milletimiz ve devletimiz asla sahipsiz değildir. İşte biz bu bilinçe, 6 genel başkan olarak kutuplaşmanın arttığı, yolsuzlukların yaygınlaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir ortamda bir toplumsal barış projesini hayata geçirmeye çalıştık son bir buçuk yıl içinde ve size bunu arz ettik. Millet ittifakı sadece bir seçim kazanmak için oluşturulan bir ittifak değildir. Toplumun farklı siyasi geleneklerini, toplum kesimlerini bir araya getirerek Cumhuriyetin ikinci yüzyılına barış içinde omuz omuza girme projesidir. Buradan bu toplumsal destek projesine destek veren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın inşallah birlikte bir sevinci yaşadığımızda, bu sevinci vakarla yaşayalım. Kazanacağımız zaferi, sadece bizim değil bütün vatandaşlarımızın zaferi olarak görelim. Asla abartılı coşkulara izin vermeyelim. Biz bütün çabamızı 85 milyon için ortaya koyduk.

Başta parti seçmenleri olmak üzere cumhur ittifakına oy vermeyi düşünen vatandaşlarımızıda seslenmek istiyorum. Bu gece sizin için yeniden düşünme imkanının olduğu bir gece. Oyunuzu verirken son iki aydır iktidar kaynaklarının ürettiği ve sizin zihninizde tereddüte yol açan şüphelere hiç izin vermeyiniz. Şundan emin olunuz. Türkiye asla herhangi bir terör örgütüne, teslim olmayacak. Terör örgütünün faaliyetlerine asla izin verilmeyecek, hiçbir kazanımlarımızdan, özellikle fikir, düşünce ve inanç özgürlüğü ile ilgili kazanımlarımızdan geriye gidilmeyecek ve savunma sanayimiz her dönemden daha güçlü şekilde devam edecek."

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