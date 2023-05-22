Twitter hesabından açıklama yapan Ahmet Davutoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Değerli vatandaşlarım. Bugün sizlere büyük bir üzüntü ve derin bir kaygıyla sesleniyorum. İktidar sahiplerinin bölücü ve kutuplaştırıcı dili maalesef camilerimize de yansıdı. Bugün İstanbul Sultangazi Cebeci Camii'nde yaşananlar toplumsal barışımız açısından son derece vahim. Bir din adamının kardeşi kardeşe, vatandaşı vatandaşa karşı silahlanma çağrısında bulunması, 28 Mayıs'ı büyük bir toplumsal çatışmanın yansıyacağı gün olarak ifade etmesi, her şeyden önce silm, yani barış anlamına gelen islam dinimizin yüce dinizin temel değerlerine de aykırıdır. Yasalar açısından da büyük bir suçtur. Kardeşi kardeşe düşman kılan, halkımızı dinimizden, camimizden soğutan kim olursa olsun görevden alınmalı ve yargı önünde hesap vermeli.

Peki biz buraya nasıl geldik? Nasıl oldu da şimdiye kadar manevi huzur içinde omuz omuza namaz kıldığımız camilerimizde böylesi görüntüler yaşanıyor. Eğer seçim kampanyalarında Cumhur İttifakı’nın ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal muhalefet kast ederek ‘küffar’ yani kafirler diye seslenme cesaretini bulmuşsa ve başta sayın Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar sahipleri bu büyük suç karşısında sessiz kalmışsa işte sebep buradadır. Eğer camilerimiz bir siyasi miting alanına dönüştürülmüşse işte sebep buradadır. Din adamlarımıza sesleniyorum; Bu vahim yaklaşım, İslam’ın özüne aykırı bu tutum, dil karşısında önce siz sesinizi yükseltin.

Biz toplumu birleştirmek için çağrıda bulunuruz deyin. Camilerimiz ortak mekanlarımızdır deyin. Diyanet İşleri Başkanı’na sesleniyorum; açık ve net bir tavır alın. Camizlerimiz kimsenin siyasi alanı değildir diyin. İktidar sahiplerine sesleniyorum; Yapmayın, etmeyin toplumu bölmeyin. Camilerimizin saflarını bir birinden ayırmayın. Kutuplaştırıcı dilin artık terk edin. Siyasi çıkarlarınız için artık manevei değerlerimizi kullanmaktan vazgeçin. Ateşle oynamayın. Camiye giden bütün mümin kardeşlerime sesleniyorum; camilere huzur içinde gidiniz. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, omuz omuza verin. Saflarımızı her zaman olduğu gibi diri tutun.

28 Mayıs milli iradenin tecelli edeceği bir tarih olacaktır ve 29 Mayıs’ta iktidara kim gelirse gelsin camilerimiz kardeşliğin, birliğin sembolü olacaktır. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ