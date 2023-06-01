Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yüklendi. TMO'ya "Amacınız ne?" diye soran Davutoğlu, "Çiftçiyi kaderine terk edip birilerini kolay yoldan zengin etmeyi mi hedefliyorsunuz?" dedi.
Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Seçim bitti, şimdi icraat zamanı.
Hasat başladı, çiftçimiz bekliyor ama TMO 2023 yılı hububat alım fiyatlarını hala açıklamadı. Piyasalarda yaşanan belirsizlik yüzünden çiftçiler mağdur oluyor.
Amacınız ne?
Çiftçiyi kaderine terk edip birilerini kolay yoldan zengin etmeyi mi hedefliyorsunuz?"
YENİGÜN HABER MERKEZİ