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Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Bağcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak atanan Ahmet Bağcı kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Ahmet Bağcı biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Ahmet Bağcı kaç yaşında nereli?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Bağcı kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Ahmet Bağcı 1981 yılında Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğdu. İngilizce bilen Ahmet Bağcı, evli, 1 çocuk babasıdır.

Ahmet Bağcı kaç yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Bağcı 42 yaşındadır. Bağcı, 1981 yılında Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğdu.

Ahmet Bağcı nereli?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Bağcı, Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğdu.

Ahmet Bağcı ne mezunu?

Ahmet Bağcı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2011 yılında "Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Mali Kural: Brezilya ve Türkiye Ekonomisi Analizi" adlı tez ile yüksek lisans ve 2017 yılında "Tasarruf, Finansal Gelişmişlik ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Örneği" adlı tez ile doktora derecesini almıştır.

Ahmet Bağcı biyografisi ve çalıştığı yerler

2004-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında Uzman Yardımcısı, 2007-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak görevlerinde bulunmuştur.

2008 yılında Sayıştay'da Meslek Mensubu olarak görev almıştır.

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Avrupa Birliği Temel ve Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2013-2014 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığında Danışman olarak görev yapmıştır.

2014-2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde çeşitli kademelerde görev yapan Bağcı, 03.01.2018 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Dr. Ahmet Bağcı'nın Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerindeki görevleri şunlar:

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TARNET Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım Ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı

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Twitter: @ahmtbgc