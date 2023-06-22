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Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Zekeriya Coştu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak atanan Zekeriya Coştu kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Zekeriya Coştu biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Zekeriya Coştu kaç yaşında nereli?

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Zekeriya Coştu kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Zekeriya Coştu 1985 yılında Çorum'da doğdu. Coştu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Zekeriya Coştu kaç yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Zekeriya Coştu 38 yaşındadır. Coştu, 1985 yılında Çorum'da doğdu.

Zekeriya Coştu nereli?

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Coştu, Çorum'da doğdu.

Zekeriya Coştu ne mezunu?

Zekeriya Coştu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Zekeriya Coştu biyografisi ve çalıştığı yerler

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezuniyeti sonrasında, Türk Hava Yollarında Anadolujet markasının gelir yönetimi, üretim planlama, pazarlama ve operasyon birimlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Ticari ve kurumsal strateji planlama süreçleri ile yurtiçinde ve yurtdışında stratejik işbirliği projelerinde yer aldı. Türk Hava Yollarında geçirdiği 10 yılın ardından, TRT’de kurumsal strateji danışmanlığı görevinde bulundu.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Proje Yönetim Ofisi Direktörü olarak görevlendirildi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji ekosisteminin geliştirilmesine yönelik süreç ve projelerde yer aldı.

Çoştu, 5 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü vazifesini yürütmektedir.

Zekeriya Coştu Sosyal Medya Hesapları

Twitter: @ZekeriyaCostu