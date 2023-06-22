Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın kimdir, Ahmet Aydın biyografisi. Ahmet Aydın son dakika Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olan Ahmet Aydın hakkında bilgiler ve Ahmet Aydın sosyal medya hesapları:

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Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Ahmet Aydın kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Ahmet Aydın biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli?

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Ahmet Aydın 1971 yılında Kahta Adıyaman'da doğdu. Bakan yardımıcısı Ahmet Aydın 52 yaşında. İngilizce bilen Ahmet Aydın evli ve 2 çocuk babası

Ahmet Aydın kaç yaşında?

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın 52 yaşında. Ahmet Aydın 1971 yılında Kahta Adıyaman'da doğdu.

Ahmet Aydın nereli

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Ahmet Aydın Kahta Adıyaman'da doğdu.

Ahmet Aydın ne mezunu?

Ahmet Aydın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ders Programını bitirdi.

Ahmet Aydın biyografisi ve çalıştığı yerler

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde radyoloji teknisyenliği görevi yaptı.

2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Partiden Adıyaman milletvekili seçildi.

Ahmet Aydın sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @AhmetAYDIN_02