Başrollerinde Neslihan Atagül, Serkan Çayoğlu ve Necip Memili'nin yer aldığı film 1986 yılında beyaz perdede gösterilen Ah Belinda filminin modern uyarlamasıdır. İşte Ah Belinda filminin çekildiği il ve semtler… Netflix 7 Nisan'da Ah Belinda filmini izleyicilere sunuyor. Belinda konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandırırken Ah Belinda filminin çekildiği mekanlar izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Ah Belinda nerede çekildi? Aaahh Belinda filminin çekimleri hangi ilde yapıldı, İstanbul’un hangi semtlerinde çekildi?

Ah Belinda nerede çekildi?

Dilara'nın komik hikayesinin anlatıldığı filmin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Lüks mekanların ve mütevazi aile haytalarının iç içe geçtiği filmde çekimlerin büyük bir kısmı kapalı alanda stüdyo ortamında yapılırken, Ah Belinda filminin dış çekimleri genel olarak İstanbul’da yapıldı.

Aaahh Belinda konusu

Genç ve gelecek vadeden bir oyuncu olan Dilara "Belinda" adlı şampuanın reklam filminde oynar. Şampuan ile yıkanırken bir anda kendisini 2 çocuklu bankacı Handan hanımın yaşantısını yaşarken bulur. Diara artık Handan'dır ve Handan'ın hayatından çıkıp gerçek yaşantısına dönmek için elinden geleni yapacaktır.

Aaahh Belinda filmi uyarlama mı?

Film aynı adla 1986 yılında çekilmişti. Başrolünde Müjde Ar'ın oynadığı 1986 yapımı filmin senaryosunu Barış Pirhasan yazmıştır. Serap, modern ve başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Pişirmek, temizlik ve çocuk doğurmaktan ibaret olan kadına biçilmiş geleneksel rolü hor görmekte, dönemin şartlarına nazaran Avrupai bir yaşam sürmektedir. İlk defa bir reklam filminde oynamayı kabul eder. Piyasaya yeni sürülen Belinda isimli şampuanın reklamında Naciye isimli, iki çocuklu, tipik bir ev kadınını canlandıracaktır. Çekimler esnasında boyut değiştirerek birden kendini Belinda reklamındaki Naciye olarak bulur. Erkek arkadaşı Suat dahil kimseyi Serap olduğuna inandıramaz. Israrlı açıklamaları fayda etmez ve kendini akıl hastanesinde bulur. Tam yeni hayatını kabullenmeye başlamışken önceki hayatına geri döner.

Ah Belinda filmi oyuncuları

Neslihan Atagül, Serkan Çayoglu, Necip Memili, Meral Çetinkaya, Beril Pozam, Efe Tuncer, Gamze Karaduman, Sacide Tasaner, Kamil Güler, Anil Çelik