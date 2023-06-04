Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı nerede diye merak ediliyor. İstanbul'a yakın kamp alanlarından olan Ağva Kilimli Koyu plajı da harika. Çadır tatili yapmak isteyenler Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı kaç km uzaklıkta, arabayla nasıl gidilir diye merak ediyorlar. Acaba Kilimli Koyu çadır kampı nasıl bir yer? En kısa yoldan Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı'na nasıl gidilir? Kilimli Koyu plajı nasıl? Sizlere Kilimli Koyu'nu tanıtmak istiyoruz.

Ağva Kilimli Koyu nerede?

Acaba Kilimli Koyu hangi ilde? İstanbul'da mı yoksa İstanbul dışında mı kalıyor diye çok merak ediliyor. Ağva Kilimli Koyu nerede? Kilimli Koyu, İstanbul ilinin Şile ilçesinin sınırları içerisindedir. Kilimli Koyu, Ağva merkeze yakın bir plaj ve kamp alanıdır.

Ağva Kilimli Koyu İstanbul'a yakın mı, kaç km?

İstanbul’dan Ağva merkeze ulaşım ortalama 100 km sürüyor. Ağva Kilimli Koyu ile merkez arasını da hesaplarsak İstanbul - Kilimli Koyu arasındaki mesafe yaklaşık 105 kilometre. Yolculuk sürüş hızınıza ve trafiğe bağlı olarak 1 saat veya 1 buçuk saat kadar sürebilir.

Ağva merkez Kilimli Koyu kaç km?

Ağva Merkez ile Kilimli Koyu arası mesafe yaklaşık 4 kilometre. Aracınızda çok kısa zamanda, 10 dakika gibi sürede ulaşabilirsiniz. Peki Ağva merkezden Kilimli Koyu'na yürünür mü? Bir saate yakın yürümeyi göze alanlar için keyifli bir yürüyüş olacağını söyleyebiliriz.

BKZ: Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa güzellikleri

Ağva Kilimli Koyu Çadır Kampı için uygun mu?

Burası çadır kampı için güzel bir alan. Dilerseniz Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı'nda kamp atabilirsiniz. Bazı kampçılar ise küçük adanın üstüne kamp atmayı tercih ediyorlar. Fırtınalı bir günde değilseniz, herhangi bir yere kamp atmayı düşünebilirsiniz.

Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı nerede?

Ağva'nın merkezine kuş bakışı 1.5 km uzaklıkta, Ağva'nın doğusunda kalan Kilim Koyu'nda kamp alanı koyun hemen iç kısmında. Peki burada yemek imkanı var mı diye merak edebilirsiniz. Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı ,merkeze 4 kilometre kadar uzaklıkta. Ağva Merkez'e gidip ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz veya buradaki restoran veya kafelerden ihtiyaçlarınızı satın alabilirsiniz.

Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı Ücreti (2023)

Araç başına 50 TL giriş ücreti alınıyor. Kamp yapmak isteyenlerden de çadır başına 80 TL ücret alındığını belirtelim. Arabanızla gittiğinizde bir günlük konaklama ücreti 130 TL olarak karşınıza çıkacak. Kilimli Koyu'nda ücretsiz kamp yapmak da mümkün.

Ağva kilimli koyuna ulaştığınızda Kilimli Tesisleri'nin ücretli kamp alanı karşınıza çıkıyor. Kilimli Tesisi'ne girdikten sonra sol tarafta kulübelerin yanındaki patikayı takip ederek arka taraftaki ücretsiz kamp alanına ulaşabilirsiniz. Bu alanda ormanlık araziler ve açık alanlar bulunmaktadır. Dilerseniz ormanlık alanın iç kısmında kamp yapabilirsiniz. Deniz manzaralı bir kayalık üzerine çadırınızı kurabilirsiniz. Rüzgarsız günlerde adanın tepesine çadır kurmak da çoğu kampçının sevdiği bir aktivite. Yine de rüzgara karşı önlem almayı ve çadırınızı sağlam bağlamayı ihmal etmeyin.

Ağva Kilimli Koyu nasıl gidilir?

İstanbul'dan gelenler için Şile'ye Şile Otoyolu üzerinden gelmek en hızlı çözüm. Şile'den Ağva'ya giden yolu izleyin. Ağva'ya geldiğinizde Ağva Merkez'e girmek yerine Ağva'nın etrafını dolanan Yakuplu Caddesi'ni takip edin. Kandıra - İzmit yoluna ulaşacaksınız. Burada kısa biraz ilerledikten sonra Dikbucak yolu ayrımından döneceksiniz. Bu yol sizi Ağva Kilimli Koyu'na kadar götürecek.

İstanbul’dan Ağva merkeze otobüs ile ulaşmak isterseniz 139A Üsküdar – Şile / Ağva otobüsünü kullanabilirsiniz. İzmit ve Kandıra tarafından ise buraya 850 Ağva – Akçaova – Kandıra – İzmit otobüsü ile gelebilirsiniz.

Kilimli Koyu çadır kampı nasıl bir yer? Güvenli mi?

Manzarası harika olan bu kamp alanı sosyal medyada çok popüler. Gerçekten burada harika fotoğraflar ve videolar çekmeniz mümkün. Kamp Alanı için ise genel şikayet, bu koyda herkesin çöplerini ortalığa bırakması. Peki burası güvenli mi? Ağva merkezden uzakta olduğu için burada biraz dikkatli olmakta fayda var.

Bu bölge domuz ve kurt gibi birçok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Geceleri çadırınıza yaklaşan hayvanları sizden uzak tutmak için ateşinizi canlı tutun. Yemeklerinizi geceden pişirip bir kaseye koyup geceden çıkarmadan akşam yemenizi tavsiye ederiz. Kamp alanınızdan arta kalanları mutlaka atın. Aksi takdirde geceleri çakal, domuz vb olacaktır. Hayvanlar misafiriniz olacak.

Kilimli Koyu plajı nasıl? Kilimli Koyu denizi güzel mi?

Ağva'nın en güzel plajları arasında Ağva Halk Plajı, Kilimli Koyu Plajı, İmrenli Koyu Plajı en çok tercih edilenler. Kilimli Plajı nasıl bir plaj derseniz, ince kumlu bir plaj.

Kilimli Koyu denizi nasıl? Kilimli Koyu dalgalı mı?

Şile ve Ağva’nın plajlarında çoğu zaman dalgalı günlere denk gelebilirsiniz. Ama onlara nazaran Kilimli Plajı daha sakin ve daha az dalgalı. Karadeniz kıyılarında sıkça gördüğümüz hırçın dalgalar burada genelde bulunmuyor. Daha sakin ve daha güzel bir deniz sizi bekliyor, ama yine de Karadeniz kıyısında olduğunuzu unutmayın.

Ağva Kilimli Koyunda telefon çekiyor mu?

Evet, Ağva Kilimli Koyunda telefon sorunsuz bir şekilde çekiyor. Burada internete bağlanabilir, güzel gününüzü harika bir şekilde sosyal medyada paylaşabilirsiniz.