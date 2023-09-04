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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar oldu. Ağustos ayında 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ülke ihracatına en çok katkı veren ikinci sektör oldu.

Kimya sektörünün Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ülkemizin ihracatına en büyük katkı veren sektörlerin başında geliyoruz. Ağustos ayında kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu ve ülke ihracatından yüzde 14,4 pay aldı. Geçen yıl Ağustos ayına göre ihracatımızda yüzde 8,8’lik bir gerileme oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatımız 19,5 milyar dolara ulaşırken son on iki aylık dönemde ihracatımız 30 milyar doları aştı. Elbette küresel ekonomideki durgunluk ve yavaşlama, özellikle en çok ihracat yaptığımız Avrupa pazarının resesyona girmesi, Rusya-Ukrayna savaşı yanı sıra Şubat ayında yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi gibi gelişmeler ihracatımıza olumsuz etki yapıyor. Dolayısıyla ilk yarı ciddi zorlanmalar yaşadık. Buna rağmen ülkemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü. İkinci yarıdan beklentimiz daha pozitif. Açıklarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için uğraşıyoruz. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ihracatçı firmalarımızın yararlanması adına 11 bankamızla beraber 1 milyar dolar hacminde yeni kredi protokolü imzaladıklarını duyurdu. Protokol çerçevesinde firmalarımız 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisi kullanabilecek. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacakların kefalet limitleri artırıldı ve KOBİ’ler için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Bu gelişmeler, özellikle bu dönemde sermayeye daha fazla ihtiyaç duyan firmalarımız için finansmana ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Bu desteklerin ve kredi limitlerinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu ay açıklanması beklenen OVP’nin de üretim, ihracat ve istihdamı destekleyen politikaları içereceğine inanıyoruz. Stratejik öneme sahip kimya sektörünün ihracatta çatı kuruluşu İKMİB olarak, hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerimizi sürdürmeye ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.