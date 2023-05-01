Ağrı'da yapılacak doğal gaz projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Eleşkirt ilçesinde bulunan Esentepe Köyü'nde bulunan 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın, RMA şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bu kararın amacı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için gerekli altyapının hazırlanması olarak açıklandı.