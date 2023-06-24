Ağrı'da düzensiz göçle mücadele sürüyor. Ağrı Valiliği, 16-22 Haziran tarihleri arasında 652, 2023 yılında ise 15.398 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.
Ağrı Valiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İlde düzensiz göçle mücadelenin sürdüğünü belirterek; "16-22 Haziran tarihleri arasında; 652 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 15 düzensiz göçmen ise yakalandı. 2023 yılında; 15.398 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 2.357 düzensiz göçmen sınır dışı edildi." dedi.