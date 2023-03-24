Halk arasında “köpek kisti” de denilen hidatik kistinin karın boşluğuna yayıldığını öğrenen Buyurman, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesine gelerek Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe tarafından başarıyla gerçekleşen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

“Hafif bir ağrı vardı ama can sıkıcı bir ağrı yoktu”

Karın boşluğunda küçük bir sertlik ve hafif ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran Sinan Buyurman (58), vücudunda tedavi edilmezse sonucun ölümcül olabilecek bir kist olduğunu öğrendi. Tedavi için birçok hastaneye muayene olan Buyurman, “Birçok hastaneye gittim ama operasyon yapmadılar. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Kağan hocayı önerdiler. Biz de buraya geldik. Bir gün sol kalça kemiğimin üzerinde elime bir sertlik geldi, çok hafif de bir ağrım vardı ama çok can sıkıcı değildi. Bir hastaneye görüneyim dedim. Kist sadece sol karın boşluğu değil, sırtım da dahil tüm karın boşluğuma yayılmış” dedi.

“Bu hastalığa sahip üçüncü kişiymişim”

Bu hastalığın çok nadir görüldüğünü söyleyen Buyurman, ”Doktor bu hastalığın çok nadir görüldüğünü ve hatta dünyada bu kiste karın bölgesinde sahip olan üçüncü kişi olduğumu söyledi. Kist her yere yayılmış eğer biraz daha geç kalsaydım yürüyememe riskim bile varmış. Aslında kırsal bölgelerde yaşayan insanlarda daha yaygın olarak görülen bu hastalık genellikle akciğer, karaciğer ve beyinde görülürmüş. Ama bende en nadir bölge olan karın boşluğunda çıktı, kader işte” diye konuştu. Sinan Buyurman’ın eşi Nuran Buyurman, ”Çok nadir görülen bir hastalıkmış, çok meşhur bir kistimiz var” diye eklemelerde bulundu.

“Vücudun bu bölgelerine aynı anda yerleşen kist nadir görülür”

Hastalığa dair açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe, “Hastamızda kistin yerleşim gösterdiği bölgeler karın zarı arkası, karın duvarı bölgesi, pelvis ve kasık bölgesi. Bu bölgelere yerleşen kistte çok büyük bir hidatik hastalık mevcut. Tüm bu bölgelere aynı anda yerleşen kist hidatik oldukça nadirdir. Vakamızda bu kist oldukça inatçı bir şekilde bacağa giden sinir ve damarları, hastanın omurga kemiğini, leğen kemiğini ve bel kaslarını tutmaktaydı. Başarılı bir operasyonla tüm kistik bulgular vücuttan çıkartıldı. Ameliyat sonrası yapılan tomografik incelemede geride hiçbir lezyon kalmadığı gözlendi. Operasyondan sonra 1 gece yoğun bakımda tedavi ve gözlem altında tutulan hastamız sonrasında Genel Cerrahi servisinde takip edildi ve ameliyatın 4. günü taburcu oldu” diye belirtti.

“Bu hastalık genellikle kırsal bölgelerde görülebilir”

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe, “Hastamızın geçmişinde kırsal alanda yaşama, sebze/meyve veya et ile alakalı işlerde çalışmamış olması oldukça şaşırtıcıydı. Maalesef şehir hayatında da bu tip paraziter ve aynı zamanda ölümcül parazitlerin atipik şekilde halen insanlara bulaştığını görmekteyiz. Şehirde yaşayan insanların da tükettikleri sebze/meyve ve yeşillikleri tamamen yıkadıktan, hatta sirkeli suda beklettikten sonra tüketmelerini, orjini belli olan etleri tüketmelerini, çiğ et yememelerini önermekteyiz” diye önemli tavsiyelerde bulundu.