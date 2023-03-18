Göktürk yazıtlarını okudukça , çok duygulanıyor ve isyan ediyorum neden biliyor musunuz ?

Bilge Kağan , Kül Tiğin , Kapağan , Tonyukuk bunlar bizim temel taşlarımız. Her şeyi taşlara yazmışlar ama biz Türklerin beyinlerine yazamamışlar..

Sonradan gelenler bu günleri tahmin etseydiler , çok akınlar yapıp , çok yer almalarıyla , devşirmelerle ırkımızı bozmazdılar.

O da yetmez gibi medeniyetimizi, ananelerimizi , geleneklerimizi bilinçsiz şekilde inanç anlayışına karıştırmazdı.

Göktürk alfabesini ilk çözen ,Rus asıllı Danimarkalı Türkolog wilhelm Thomsen, Rus asıllı Radloff , emek verip araştırır bulur ve dünya insanlarının bilgisine sunar da biz Türkler ise ;

Hala Arapların sözleriyle meşkul oluyoruz. Biz kendimize gelip Ata'larımızı okuyup , bilmezsek , çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak nasıl bir miras bırakırız?

Bizler halen bunları bilmemenin acılarını yaşıyoruz , bari yeni nesil yaşamasın.

Türkçüyüm diyerek Atalarını tanımayanlara!

Milliyetçiyim diyerek milliyetini bilmeyenlere!

Ülkücüyüm diyerek manasını öğrenmeyenlere !!

Atatürkçü'yüm diyerek, Türk'ü tanımayanlara!

" Ey Türk Titre ve Kendine dön " sloganı atıp, bu kelimenin ne için denildiğini anlamayanlara !

Arap devşirmelerine !

İslamiyet, Müslümanlık sanki Araplara mahsusmuş gibi, Arapça ibadete meyil verenlere !

Lütfen ;

Türk gençlerini , imanlı olsun diye Arap çemberine sokmayınız , Eğitimini Türkçe ve Türklüğe yönlendiriniz .. Rica ediyoruz.

Yeter artık diyoruz !

Türkçe dil , Türkçe din ,

Yeniden diriliş öz Türklük ile olur !

Ulu Önderimiz Atatürk bu yolu gösterdi. Yol onun yoludur...

Başka çıkar yol yoktur.

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MİNİ SEÇİM ANALİZİ

Şöyle kitaplara göz gezdirirken Zeki Saraçoğlu'nun " Ülkümü Öldürmeyin " kitabında Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili yazdıkları gözüme ilişti kısaca yazar şöyle diyor :

Çünkü ; yanlışların eleştirilmediği , bazı kararların tartışılmadığı bir kurumda doğrulara ulaşılamaz.

Halâ biz " Lider tartışılmaz " mantığıyla hareket edersek , bu hareketi yüzde birlere mahkum ederiz.

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Kardeşlerim ; MHP Türkiye için gerekli ve önemli bir parti ve kurumdur. Bu kurumu kişisel hırs ile milletten kopuk haline getirirseniz parti haricinde Türkiye'yi de zor duruma sokarsınız. Bu seçimlerde MHP'nin oy oranı % 20 olsaydı Başkanlık seçiminde Cumhur ittifakı'nın kime ihtiyacı olurdu ?

Beni en çok endişelendiren Güneydoğu yerel yönetimler idaresi...

O bölge yine terör örgütüne kaynak mı olacak , yine hendek operasyonu ile yüzlerce şehit mi vereceğiz ? Özgürlük ve Halk seçmiş diye özerkliğe mi heves edecekler bir muamma...

Yine kan yine gözyaşı...

Allah yardımcımız olsun...

Unutulmasın ki ileri de olabilecek olumsuzlukların vebali herkesin üzerindedir.

" El mi yaman bey mi yaman "

Yöneticiler ne kadar güçlü görünürse görünsün , asıl gücün halkta olduğunu anlatır.

" El elden üstündür "

Bir şeyi daha iyi yapacak birinin bulunacağını anlatır.

" Kepenek altında ne erler yatar

El elden üstündür arşa varınca."

( Emrah )

Sevgi ve Saygılarımla