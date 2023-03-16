Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) genel kurulunda Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Yeni dönemde Kässbohrer Treyler Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, TAİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanırken yönetim kurulu üyeleri olarak Krone Treyler Genel Müdürü Semih Pala, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otokar Ticari Araçlar Yurtiçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı, Renault Trucks Türkiye Marka İletişim Direktörü Z.Şebnem Uygurtürk ve Schmitz Cargobull Genel Müdürü Kerem Taş dernekte görev alıyor.

Burak Hoşgören, TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak verdiği demeçte; “Türkiye’deki tüm ağır ticari araç markalarını buluşturan ve 2017 yılından bu yana yönetiminde Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere aktif görevler aldığım TAİD’in Yönetim Kurulu Başkanı seçilmekten dolayı mutluluk duyuyorum. TAİD, ülkemizdeki yerleşik ticari araç sektörünün gelişimini sağlamak ve sektörün rekabetçiliğini korumak için öncülük görevini başarı ile sürdürüyor. Sektörümüz, küresel platformda kendini kanıtlamış nitelikli oyunculardan oluşuyor. İstihdam ve ihracat gücüyle ülke ekonomisinin önde gelen itici güçleri arasında yer alıyor. Derneğimiz çatısı altında bir araya gelen markalar olarak bizler de mühendislik, üretim, teknolojik gelişim ve hizmet standartlarının yükseltilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Öte yandan ülkemizde hepimizi derinden üzen çok büyük bir afet dönemi yaşıyoruz ve el birliğiyle bu zor zamanları aşmaya gayret ediyoruz. TAİD çatısı altındaki tüm üyelerimiz, ilk günden itibaren destek olmak üzere harekete geçti. İlgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile acil ihtiyaçlar doğrultusunda ayni ve nakdi desteklerde bulundular. TAİD olarak yakından takip ettiğimiz bu destek çalışmaları, ülkemize duyduğumuz sorumluluk bilinci ile yeni dönemde gündemimizde olacak. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenadaki etkimizi, yarattığımız değer zincirimizle arttırmak için de çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye belirtti.

Burak Hoşgören kimdir?

Burak Hoşgören, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kariyer hayatına profesyonel basketbolcu olarak başlayan Hoşgören, 2003 yılında Ürün Geliştirme Mühendisi olarak Ford Otosan’a katıldı. Bu görevini takiben 2008-2017 yılları arasında Ford Trucks Strateji ve Ürün Planlama, Satış ve Satış Sonrası bölümlerinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı. Koç Üniversitesi’nde yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans’ını (EMBA) tamamladı. Ocak 2018’de, halen devam ettirdiği Satış, Satış Sonrası ve Pazarlama Operasyonlarından sorumlu Ford Trucks Türkiye Direktörü görevine atanan Hoşgören, 2018 yılından bu yana TAİD yönetiminde de aktif olarak görev alıyor.

TAİD, azami yüklü ağırlığı 3,5 ton ve üzeri ticari araçlar ile tamamlayıcısı olan treyler ve diğer üstyapıları kapsayan Ağır Ticari Araç Sektörü’nü aynı çatı altında topluyor. Üyelerinin ithal ve yerli ürünleri kapsamında ağır ticari araçlar, treyler ve araç üstü ekipmanları pazarının çok önemli bölümünü temsil eden TAİD, sektörün gelişimine destek vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

TAİD bünyesinde; ağır ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Ford-Otosan, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Otokar, Renault Trucks, Scania, Volvo Trucks yanı sıra treyler, üst yapı ve yan sanayi markaları Koluman, Krone, Schmitz, Tırsan da yer almaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi