Ağır ağır yok olur yeni kitaplar keşfetmeyenler, seyahat edip gezip tozmayanlar, müzik dinlemeyenler, yüreklerinde affetmeyi barındırmayanlar ağır ağır yok olurlar. Hiçbir zaman destek istemeyenler alışkanlıklarına köle olanlar.

Ağır ağır yok olurlar her gün aynı yolları yürüyenler ve ufuklarını geliştirmeyeler kıyafetlerinin rengini bile değiştirme riskine girmeyenler.

Alışılmışın dışında bir başkasıyla konuşamayanlar ağır yok olurlar dünyanın gidişatından zamanın getirdiklerinden bir haber olanlar ekonomik, fiziksel, devletsel, yaşamsal değişimleri fark etmeyip abuk sabuk şeylerle vakit geçirip ömür tüketenler ağır ağır yok olurlar.

Bereketli haftalar ola.