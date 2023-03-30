AgeSA, tüm iş birimlerini ve kurum kültürünü kapsayan “Kurumsal Çevik Dönüşüm Programı”nı sürdürürken, “çevik kültürü” yaygınlaştırma çalışmalarını da devam ediyor. Bu çerçevede Bahçeşehir Üniversitesi CO-UP programı ile değerli bir iş birliğine imza atan AgeSA, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerine seçmeli olarak Çevik Proje Yönetimi dersi vermeye başladı. Agesa Çevik Atölye Agile Koçları ve Agesa Agile Leaders grubu üyeleri eğitmenliğinde 14 hafta boyunca devam edecek ve İngilizce olarak verilecek dersler, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde yüz yüze ve online olarak yapılacak. Program çerçevesinde öğrencilerin bir günü AgeSA’da düzenlenecek etkinlikler ile devam edecek.

“Çevik Proje Yönetimi” dersi ile çevik kültürün, iş hayatına atılmadan önce, okul sıralarında öğrenilmesi gerektiğini savunan Agesa, en güncel konuların yer aldığı eğitim programında, öğrencilere çok yönlü bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. 14 hafta boyunca devam edecek programda; Çevik Proje Yönetimi Temelleri, Çevik Değerler ve Yaklaşımlar, Çevik Dönüşümde Kullanılan Araçlar, Çevik Takımların Takım Kurguları, MVP, Değer Mühendisliği, Takım Sözleşmesi Oluşturma, Çevik Roller ve Ritüeller detaylı olarak aktarılacak. Ayrıca, yine eğitim programı kapsamında OKR, inovasyon, portföy yönetimi ve çatışma yönetimi gibi farklı alanlarda önemli başlıklar da öğrencilerle paylaşılacak. “Çevik Proje Yönetimi” dersi Bahçeşehir Üniversitesinde Mühendislik Fakültesinde yer alan tüm öğrencilere açık olup, üniversitenin diğer ülkelerden gelen yabancı öğrenciler tarafından da tercih edilebiliyor.

YENİGÜN HBAER MERKEZİ