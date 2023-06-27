AgeSA’nın Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile yaptığı iş birliği kapsamında verdiği “Çevik Proje Yönetimi” dersi başarıyla tamamlandı. 14 hafta süren eğitimin ardından sınavları veren 23 öğrenci, AgeSA Çevik Akademi Sertifikası’nın da sahibi oldu.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve CO-UP UP (Üniversite – İş Dünyası Entegre Eğitim Modeli) programı kapsamında Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerine seçmeli olarak verilen Çevik Proje Yönetimi dersleri tamamlandı. Derse katılan 23 öğrenci, 14 hafta süren dersleri başarıyla tamamlayarak AgeSA Çevik Akademi Sertifikası’nı aldı. Gerçekleştirilen mezuniyet töreninde programın eğitmelerine de AgeSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı A. Fahri Arkan ile İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül tarafından plaketleri takdim edildi. Mezuniyet töreninde öğrenciler liderlik, yöneticilik, davranışsal eğitimler veren LabMind CEO’su Mustafa Aydın ile “İş Hayatında Yaratıcı Cesaret ve Özgüven” konulu workshop’ta buluştu. Etkinlikte kurumsal yalın & çevik dönüşüm temelli eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri sunan Projera Group CEO’su Dinçer Özturan ise “Yediveren Kariyer Yolu” başlıklı bir seminer verdi.

“Çevik Proje Yönetimi” derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevik Proje yönetim teknikleri Scrum ve Kanban’ı detaylı olarak öğrenme fırsatını yakaladı. AgeSA Agile Koçu Samet Gürsev tarafından verilen derslere, AgeSA yöneticileri, Çevik Atölye Agile Koçları ve AgeSA Agile Leaders grubu üyeleri de katıldı. MVP yaklaşımı, OKR ile Hedef Odaklı Çalışma, Risk Yönetimi, Proje Yönetim Teknikler gibi konuların da yer aldığı eğitimleri tamamlayan öğrenciler, Scrum.Org, Scrum Alliance, Kanban University, IC Agile, PMI Project Management, Safe gibi uluslararası sertifikalar için gerekli altyapıyı da sağlamış oldu. Eğitimi başarıyla tamamlayan 23 öğrenciden 7’si AgeSA’da staj yapmaya hak kazandı. Programın önümüzdeki yıl farklı üniversite iş birlikleriyle devam etmesi planlanıyor.