Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, 22 Mart Dünya Su Günü’nü kaynakların tasarruflu kullanılması gerekliliğinin bilinciyle aldığı aksiyonlarla kutladı. 2019 yılından bu yana şirket bünyesinde yüzde 77 su tasarrufu sağlayan AgeSA, çalışan sayısı artmasına rağmen kişi başı su tüketimde ise yüzde 82 tasarruf sağlamayı başardı. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan AgeSA Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Su tüketim faaliyetlerimizin temelini ofis içi kullanımlarımız oluşturuyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bilinciyle tüketilen su miktarının azaltılması, tekrar kullanılması ve atık su kaynaklı çevresel kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul Ataşehir’de bulunan merkez ofisimizle Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold yeşil ofis sertifikasını almaya hak kazandık. Bu çerçevede sadece su değil tüm kaynakları daha verimli kullandığımızı kanıtladık. Kendimize ASHRAE 90.1-2010 Standardında tanımlanan referans binaya oranla, mevcut tasarruflarımıza ek olarak, yüzde 10 enerji performansı iyileştirmesi ve su tüketiminde ise yüzde 50 tasarruf hedefi koyduk. Çevreyi, doğayı ve dünyayı korumak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Editöre not: ASHRAE 90.1-2010, binaların enerji performansını hesap etmek için uluslararası standart. Bu standartlar tasarlanmak istenen tüm yüksek katlı konut ve ticari binalar için bir referans olup aynı zamanda binaların mimari ve mekanik tasarımları için asgari gereklilikleri ve bina tasarım parametrelerini içermektedir. Bu standarttaki referans değerler dikkate alınarak tasarlanan binalara referans bina adı verilmektedir. Tasarımcılar bu standarttaki referans tasarım parametrelerinden daha verimli parametreler kullanarak referans binadan daha enerji verimli bir bina tasarlayabilirler.

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