Age of Empires 4 için resmi bir hile bulunmamasına rağmen, oyuncular bazı resmi olmayan hileler buldular. Bunun için birkaç adım izlenmelidir. Öncelikle, Age of Empires 4'ün Dev klasörüne erişmek gerekir. Bu klasöre erişmek için C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonAge of Empires IV adresini kullanabilirsiniz. Bu klasöre eriştiğinizde, Age of Empires IVdev*.lua gibi bir dosya göreceksiniz. Daha sonra, Steam'deki Age of Empires 4'e sağ tıklayarak Özellikler'e tıklamanız gerekiyor. Başlatma seçeneğine tıklayarak, -dev kodunu ekleyin. Ardından, oyunda CTRL+SHIFT+~ tuşlarına basın (ABD klavyesinde yukarıdaki tuş sekmesi). Bu metni yapıştırın (Ctrl+V): dofile('dev/cheatmenu.lua') ve Enter tuşuna basın. Son olarak, tekrar CTRL+SHIFT+~ tuşlarına basarak hileleri kullanabilirsiniz.

Age of Empires 4 henüz resmi olarak hile kodlarını desteklemiyor. Ancak, bazı resmi olmayan hileler mevcut olabilir. Bu hileleri kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Steam'de Age of Empires IV'e sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine tıklayın. "Başlatma Seçenekleri" bölümünü bulun ve "-dev" parametresini ekleyin. Oyuna girin ve "CTRL+SHIFT+~" tuşlarına basarak konsolu açın. Aşağıdaki hile kodlarını kullanarak farklı özellikleri etkinleştirebilirsiniz:

Etki Hile +1000 Kaynak ALT+ÜSTKRKT+1 Yenilmezlik ALT+ÜSTKRKT+2 Haritayı Ortaya Çıkar ALT+ÜSTKRKT+3 Yaşlanma ALT+ÜSTKRKT+4 Anında Oluşturma ALT+ÜSTKRKT+5 Turbo Modu CTRL+T Yavaş Mod CTRL+S Yavaş CTRL+SHIFT+Z Daha Hızlı CTRL+SHIFT+X Köylü Yumurtlama CTRL+SHIFT+1 Mızrakçı CTRL+ÜSTKRKT+2 Yumurtlayan Okçu CTRL+ÜSTKRKT+3 Yumurtlama Atlısı CTRL+SHIFT+4 Silahlı Adam CTRL+SHIFT+5 Yumurtlama Şövalyesi CTRL+SHIFT+6 Arbaletçi Yumurtlama CTRL+ÜSTKRKT+7 Yumurtlama Koyun CTRL+ÜSTKRKT+8 Yumurtlama İzci CTRL+ÜSTKRKT+9

Unutmayın, bu hileler resmi değil ve bazıları hala geliştirme aşamasındadır. Ayrıca, bu hilelerin kullanımı oyundaki deneyiminizi etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olmanız önerilir.

