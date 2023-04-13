Age of Empires 4 için resmi bir hile bulunmamasına rağmen, oyuncular bazı resmi olmayan hileler buldular. Bunun için birkaç adım izlenmelidir. Öncelikle, Age of Empires 4'ün Dev klasörüne erişmek gerekir. Bu klasöre erişmek için C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonAge of Empires IV adresini kullanabilirsiniz. Bu klasöre eriştiğinizde, Age of Empires IVdev*.lua gibi bir dosya göreceksiniz. Daha sonra, Steam'deki Age of Empires 4'e sağ tıklayarak Özellikler'e tıklamanız gerekiyor. Başlatma seçeneğine tıklayarak, -dev kodunu ekleyin. Ardından, oyunda CTRL+SHIFT+~ tuşlarına basın (ABD klavyesinde yukarıdaki tuş sekmesi). Bu metni yapıştırın (Ctrl+V): dofile('dev/cheatmenu.lua') ve Enter tuşuna basın. Son olarak, tekrar CTRL+SHIFT+~ tuşlarına basarak hileleri kullanabilirsiniz.
Age of Empires 4 henüz resmi olarak hile kodlarını desteklemiyor. Ancak, bazı resmi olmayan hileler mevcut olabilir. Bu hileleri kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
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Steam'de Age of Empires IV'e sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine tıklayın.
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"Başlatma Seçenekleri" bölümünü bulun ve "-dev" parametresini ekleyin.
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Oyuna girin ve "CTRL+SHIFT+~" tuşlarına basarak konsolu açın.
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Aşağıdaki hile kodlarını kullanarak farklı özellikleri etkinleştirebilirsiniz:
|Etki
|Hile
|+1000 Kaynak
|ALT+ÜSTKRKT+1
|Yenilmezlik
|ALT+ÜSTKRKT+2
|Haritayı Ortaya Çıkar
|ALT+ÜSTKRKT+3
|Yaşlanma
|ALT+ÜSTKRKT+4
|Anında Oluşturma
|ALT+ÜSTKRKT+5
|Turbo Modu
|CTRL+T
|Yavaş Mod
|CTRL+S
|Yavaş
|CTRL+SHIFT+Z
|Daha Hızlı
|CTRL+SHIFT+X
|Köylü Yumurtlama
|CTRL+SHIFT+1
|Mızrakçı
|CTRL+ÜSTKRKT+2
|Yumurtlayan Okçu
|CTRL+ÜSTKRKT+3
|Yumurtlama Atlısı
|CTRL+SHIFT+4
|Silahlı Adam
|CTRL+SHIFT+5
|Yumurtlama Şövalyesi
|CTRL+SHIFT+6
|Arbaletçi Yumurtlama
|CTRL+ÜSTKRKT+7
|Yumurtlama Koyun
|CTRL+ÜSTKRKT+8
|Yumurtlama İzci
|CTRL+ÜSTKRKT+9
Unutmayın, bu hileler resmi değil ve bazıları hala geliştirme aşamasındadır. Ayrıca, bu hilelerin kullanımı oyundaki deneyiminizi etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olmanız önerilir.
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