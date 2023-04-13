Age of Empires 4 için resmi bir hile bulunmamasına rağmen, oyuncular bazı resmi olmayan hileler buldular. Bunun için birkaç adım izlenmelidir. Öncelikle, Age of Empires 4'ün Dev klasörüne erişmek gerekir. Bu klasöre erişmek için C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonAge of Empires IV adresini kullanabilirsiniz. Bu klasöre eriştiğinizde, Age of Empires IVdev*.lua gibi bir dosya göreceksiniz. Daha sonra, Steam'deki Age of Empires 4'e sağ tıklayarak Özellikler'e tıklamanız gerekiyor. Başlatma seçeneğine tıklayarak, -dev kodunu ekleyin. Ardından, oyunda CTRL+SHIFT+~ tuşlarına basın (ABD klavyesinde yukarıdaki tuş sekmesi). Bu metni yapıştırın (Ctrl+V): dofile('dev/cheatmenu.lua') ve Enter tuşuna basın. Son olarak, tekrar CTRL+SHIFT+~ tuşlarına basarak hileleri kullanabilirsiniz.

Age of Empires 4 henüz resmi olarak hile kodlarını desteklemiyor. Ancak, bazı resmi olmayan hileler mevcut olabilir. Bu hileleri kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

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  1. Steam'de Age of Empires IV'e sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine tıklayın.

  2. "Başlatma Seçenekleri" bölümünü bulun ve "-dev" parametresini ekleyin.

  3. Oyuna girin ve "CTRL+SHIFT+~" tuşlarına basarak konsolu açın.

  4. Aşağıdaki hile kodlarını kullanarak farklı özellikleri etkinleştirebilirsiniz:

Etki Hile
+1000 Kaynak ALT+ÜSTKRKT+1
Yenilmezlik ALT+ÜSTKRKT+2
Haritayı Ortaya Çıkar ALT+ÜSTKRKT+3
Yaşlanma ALT+ÜSTKRKT+4
Anında Oluşturma ALT+ÜSTKRKT+5
Turbo Modu CTRL+T
Yavaş Mod CTRL+S
Yavaş CTRL+SHIFT+Z
Daha Hızlı CTRL+SHIFT+X
Köylü Yumurtlama CTRL+SHIFT+1
Mızrakçı CTRL+ÜSTKRKT+2
Yumurtlayan Okçu CTRL+ÜSTKRKT+3
Yumurtlama Atlısı CTRL+SHIFT+4
Silahlı Adam CTRL+SHIFT+5
Yumurtlama Şövalyesi CTRL+SHIFT+6
Arbaletçi Yumurtlama CTRL+ÜSTKRKT+7
Yumurtlama Koyun CTRL+ÜSTKRKT+8
Yumurtlama İzci CTRL+ÜSTKRKT+9

Unutmayın, bu hileler resmi değil ve bazıları hala geliştirme aşamasındadır. Ayrıca, bu hilelerin kullanımı oyundaki deneyiminizi etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olmanız önerilir.

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