Age of Empires 3 hile kodları:

  • a recent study indicated that 100% of herdables are obese: Haritadaki tüm hayvanları şişmanlatarak daha fazla gıda üretir.
  • Give me liberty or give me coin: Hesabınıza 10.000 madeni para ekler.
  • Medium Rare Please: 10.000 yiyecek ekler.
  • : 10.000 odun ekler.
  • Nova & Orion: 10.000 deneyim puanı verir.
  • X marks the spot: Haritayı tüm oyuncular için gösterir ancak savaş sisini yerinde tutar.
  • sooo good: Birim ve bina ölümleriyle ilgili komik metinler gösterir.
  • speed always wins: Tüm oyuncular için inşa, araştırma, sevkiyat ve toplama oranlarını 100 kat artırır. İptal etmek için tekrar kullanın.
  • tuck tuck tuck: Tommynator canavar kamyonunu ortaya çıkarır.
  • ya gotta make do with what ya got: Capibara'yı ateşleyen güçlü bir topçu birliği yaratır.
  • where’s that axe?: George Washington'un daha güçlü bir versiyonu olan George Crushington'ı ortaya çıkarır.
  • o Canada 2005: Bir Lazerbear silahı ortaya çıkarır.
  • don’t kick the pitbull: Bir Learicorn silahı ortaya çıkarır.
  • we wuv woo vol.2: Uçan Mor Tapir aracı üretir.
  • wee ooh wee ooh: Bir BigAndy canavar kamyonu aracı üretir.

Ayrıca Asya Hanedanları genişlemesi için de bazı hile kodları mevcut:

Age of Empires 4 Hileleri: Resmi Olmayan Kodlar ve Konsol Açma Adımları Hileleri: Resmi Olmayan Kodlar ve Konsol Açma Ad Age of Empires 4 Hileleri: Resmi Olmayan Kodlar ve Konsol Açma Adımları Hileleri: Resmi Olmayan Kodlar ve Konsol Açma Ad
  • a whole lot of love: Mevcut tüm kaynakların her birine 10.000 ekler.
  • ding ding ding: Canavar Dondurma Kamyonu aracını üretir.
  • mustard relish and burning oil: Alevli bir sosisli arabası üretir.
  • trade plz: 10.000 ihracat ekler.

Ancak unutulmamalıdır ki, Definitive Edition sürümünde herhangi bir hile kodu girmek, kullanıcının o oturumda herhangi bir başarı veya madalya kazanmasını engelleyebilir. Bu nedenle, hile kodlarını kullanmadan önce dikkatli olmakta fayda var.

YENİGÜN HABER MERKEZİ