Age of Empires 3 hile kodları:

a recent study indicated that 100% of herdables are obese: Haritadaki tüm hayvanları şişmanlatarak daha fazla gıda üretir.

Give me liberty or give me coin: Hesabınıza 10.000 madeni para ekler.

Medium Rare Please: 10.000 yiyecek ekler.

: 10.000 odun ekler.

Nova & Orion: 10.000 deneyim puanı verir.

X marks the spot: Haritayı tüm oyuncular için gösterir ancak savaş sisini yerinde tutar.

sooo good: Birim ve bina ölümleriyle ilgili komik metinler gösterir.

speed always wins: Tüm oyuncular için inşa, araştırma, sevkiyat ve toplama oranlarını 100 kat artırır. İptal etmek için tekrar kullanın.

tuck tuck tuck: Tommynator canavar kamyonunu ortaya çıkarır.

ya gotta make do with what ya got: Capibara'yı ateşleyen güçlü bir topçu birliği yaratır.

where’s that axe?: George Washington'un daha güçlü bir versiyonu olan George Crushington'ı ortaya çıkarır.

o Canada 2005: Bir Lazerbear silahı ortaya çıkarır.

don’t kick the pitbull: Bir Learicorn silahı ortaya çıkarır.

we wuv woo vol.2: Uçan Mor Tapir aracı üretir.

wee ooh wee ooh: Bir BigAndy canavar kamyonu aracı üretir.

Ayrıca Asya Hanedanları genişlemesi için de bazı hile kodları mevcut:

a whole lot of love: Mevcut tüm kaynakların her birine 10.000 ekler.

ding ding ding: Canavar Dondurma Kamyonu aracını üretir.

mustard relish and burning oil: Alevli bir sosisli arabası üretir.

trade plz: 10.000 ihracat ekler.

Ancak unutulmamalıdır ki, Definitive Edition sürümünde herhangi bir hile kodu girmek, kullanıcının o oturumda herhangi bir başarı veya madalya kazanmasını engelleyebilir. Bu nedenle, hile kodlarını kullanmadan önce dikkatli olmakta fayda var.

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