Age of Empires 3 hile kodları:
- a recent study indicated that 100% of herdables are obese: Haritadaki tüm hayvanları şişmanlatarak daha fazla gıda üretir.
- Give me liberty or give me coin: Hesabınıza 10.000 madeni para ekler.
- Medium Rare Please: 10.000 yiyecek ekler.
: 10.000 odun ekler.
- Nova & Orion: 10.000 deneyim puanı verir.
- X marks the spot: Haritayı tüm oyuncular için gösterir ancak savaş sisini yerinde tutar.
- sooo good: Birim ve bina ölümleriyle ilgili komik metinler gösterir.
- speed always wins: Tüm oyuncular için inşa, araştırma, sevkiyat ve toplama oranlarını 100 kat artırır. İptal etmek için tekrar kullanın.
- tuck tuck tuck: Tommynator canavar kamyonunu ortaya çıkarır.
- ya gotta make do with what ya got: Capibara'yı ateşleyen güçlü bir topçu birliği yaratır.
- where’s that axe?: George Washington'un daha güçlü bir versiyonu olan George Crushington'ı ortaya çıkarır.
- o Canada 2005: Bir Lazerbear silahı ortaya çıkarır.
- don’t kick the pitbull: Bir Learicorn silahı ortaya çıkarır.
- we wuv woo vol.2: Uçan Mor Tapir aracı üretir.
- wee ooh wee ooh: Bir BigAndy canavar kamyonu aracı üretir.
Ayrıca Asya Hanedanları genişlemesi için de bazı hile kodları mevcut:
Age of Empires 4 Hileleri: Resmi Olmayan Kodlar ve Konsol Açma Adımları Hileleri: Resmi Olmayan Kodlar ve Konsol Açma Ad
- a whole lot of love: Mevcut tüm kaynakların her birine 10.000 ekler.
- ding ding ding: Canavar Dondurma Kamyonu aracını üretir.
- mustard relish and burning oil: Alevli bir sosisli arabası üretir.
- trade plz: 10.000 ihracat ekler.
Ancak unutulmamalıdır ki, Definitive Edition sürümünde herhangi bir hile kodu girmek, kullanıcının o oturumda herhangi bir başarı veya madalya kazanmasını engelleyebilir. Bu nedenle, hile kodlarını kullanmadan önce dikkatli olmakta fayda var.
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