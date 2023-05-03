Cilt tahrişi: Ağda, ciltte tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir, özellikle hassas ciltlere sahip olanlar veya ağdaya karşı alerjik reaksiyon gösterenlerde.

Ciltte yanma: Ağda yaparken sıcak ağda kullanılıyorsa, ağdanın sıcaklığına dikkat etmek önemlidir. Çok sıcak ağda, ciltte yanıklara ve kalıcı lekelere neden olabilir.

İltihaplı tüyler: Ağda sonrası, tüylerin yeniden çıkarken cilt altında kalması ve iltihaplanması söz konusu olabilir. Bu durum, özellikle kıvrık tüyler ve sıkı ciltlerde görülür.

Ciltte yara ve çizikler: Ağda sırasında cildin üst katmanlarını da çekebilir ve bu durum, ciltte yara ve çiziklerin oluşmasına neden olabilir.

Enfeksiyon riski: Ağda sonrası ciltte mikro yaralar oluşabilir ve bu yaralar, bakteri ve mikroorganizmaların giriş kapısı olabilir. Bu durum, cilt enfeksiyonlarına yol açabilir.

Ciltte lekelenme: Ağda sonrası, bazı kişilerde ciltte lekelenme veya renk değişikliği görülebilir. Bu durum, özellikle daha koyu cilt tonlarına sahip olanlarda daha belirgin olabilir.

Ağdanın cilde zararlarını en aza indirgemek için, doğru teknikleri uygulamak, ağda öncesi ve sonrası cilt bakımına dikkat etmek ve cilt tipinize uygun ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, ağda öncesi cildin temiz ve kuru olduğundan emin olmak ve ağda sonrası nemlendirici ve yatıştırıcı ürünler kullanmak da faydalıdır.