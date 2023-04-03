CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Asgari ücret üç ayda 7459 TL’ ye geriledi.

ENAG yıllık enflasyonu 112,51, ısmarlama TÜİK verilerinde ise 50,51 olarak açıklandı. Yani sokağın hissettiği enflasyonla, sarayın talimatla açıklattığı enflasyon arasında 62 puan fark bulunuyor.

Öte yandan makyajlı TÜİK verilerinde dahi asgari ücretlinin, memurun kaybı gizlenemiyor. TÜİK verilerinde dahi üç ayda; asgari ücret 1047 TL kaybederek 7459 TL’ ye, en düşük memur maaşı 1262 TL kaybederek 9179 TL’ ye düştü. Yapılan zamlar üç ayda enflasyon karşısında tam anlamıyla buhar oldu.

Resmi enflasyonda yıllık artış 50,51 Makarnada yüzde 119.

TÜİK resmi enflasyon artışını yıllık 50,51 olarak açıklarken gıda enflasyonunda yıllık artış ise yüzde 69’a dayanmış oldu. Öyle ki birçok temel besin grubundaki yıllık artış resmi TÜİK enflasyonunun üzerinde yer aldı.

TÜİK verilerine göre yıllık fiyat artışı Makarna yüzde 119, Pirinçte ise yüzde 113 oldu. Yıllık artış süt ve süt ürünlerinde yüzde 112,Ette yüzde 111 ve Peynirde ise yüzde 105 oldu. Yıllık artış Ekmekte ise yüzde 52 olarak hesaplandı.

Bu durumda enflasyonun düşmesi bir yana hayat pahalılığı her ay değil her gün hatta her saat artarak devam etmektedir.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ