CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba artan toplu esnaf iflaslarına dikkat çekti. Ağbaba’’ yılın ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 35 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Ağbaba başkanlık sisteminden bugüne geçen süre içerisinde 583 bin 314 iflas ederken, bu sayı nüfusu 583 bin küçük tam 44 ile denk’’ dedi.

Yılın ilk 3 ayındaki 35 bin 774 esnaf iflası son 4 yılın rekorunu kırdı.

AY

MESLEK TERKİN

SİCİL TERKİN

OCAK

2.822

11.709

ŞUBAT

1.828

7.233

MART

2.417

9.795

 TOPLAM 

7.067

28.707

Bu yılın ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 35 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk üç ayında meslekten terkinini yapan esnaf sayısı 7 bin 67 olurken, sicilden terkinini yapan esnaf sayısı ise 28 bin 707 oldu. Bu yılın ilk üç ayında 35 bin 774 esnaf iflası, 2019’dan bu yana en yüksek üç aylık esnaf iflası oldu.

Başkanlık sistemi 583 bin 314 esnafın ekmek teknesini elinden aldı.

YIL

MESLEK TERKİN

SİCİL TERKİN

2018

17.341

88.826

2019

24.412

90.565

2020

19.422

80.166

2021

20.591

81.159

2022

25.892

99.706

 2023(üç ay) 

7.067

28.707

TOPLAM

114.725

469.129

AKP Genel Başkanı Erdoğan 2018 seçimlerin öncesinde ‘’siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz’’ demişti. Başkanlık sistemi ile dünyanın en büyük 3 ekonomisi arasına gireceğimiz iddia edilmişti. 5 yıllık toplam iflas nüfusu 583 binin altında alan 44 ilin nüfusundan daha fazladır.

Lakin Türkiye son 5 yılda tarihinin en büyük ekonomik krizin yaşarken, küçük esnafımızda bu krizden payını almış oldu. Öve öve bitirilemeyen başkanlık sisteminde aradan geçen 5 yıldan bugüne tam 583 bin 314 esnaf iflas ederek ekmek teknesini kaybetmiş oldu.

14 Mayıs’tan sonra esnafımızın kredi faizleri silinecek.

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14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra esnaflarımız nefes alabilmesi için, ekmek teknelerini kaybetmemeleri için yapacağımız ilk iş bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinecek. Ayrıca işyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.

Esnafımızın emekli olabilmesi için en son 2000-2008 arası için uygulanan geriye doğru borçlanma hakkını, ticari sicil kayıtlarına ve esnaf odalarına bağlı kalınan süreleri göz önünde bulundurarak tanıyacak, 9 bin gün prim eşitsizliğine de son vereceğiz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ