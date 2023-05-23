CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, depremi insanların azgınlığına bağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yanıt verdi. Ağbaba; “Diyor ki deprem insanların azmasından dolayı oldu. Allah sana akıl, fikir versin Selahattin Gürkan. Ey Malatyalılar sizler bu vasıfsızlığa mahkûm değilsiniz. Sizi tanımadığınız Milletvekiline oy verdiren, depremde Malatya’nın bu kadar yara almasına sebep olanlara 28 Mayıs’ta lütfen oy vermeyin.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın açıklamaları şöyle:

Selahattin Gürkan’a Allah akıl fikir versin

Sevgili Malatyalılar, artık lütfen Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a laf söylemeyin, onu eleştirmeyin. Çünkü kendisi Türkiye’ye Malatya’nın reklamını yapıyor. Biliyorsunuz kullandığı cümlelerle Malatya bütün Türkiye’nin gündemine gelmişti. Ne demişti kendisi; ölülerimizi güzel gömüyoruz. Kendisi şimdi ne diyor? Diyor ki deprem insanların azmasından dolayı oldu. Allah sana akıl, fikir versin Selahattin Gürkan.

Ey Malatyalılar sizler bu vasıfsızlığa mahkûm değilsiniz. Sizi tanımadığınız Milletvekiline oy verdiren, depremde Malatya’nın bu kadar yara almasına sebep olanlara 28 Mayıs’ta lütfen oy vermeyin.

Yeşilyurt Belediye başkanı Mehmet Çınar mı azmış yoksa 15 katlı binalara ruhsat verenler mi?

Değerli arkadaşlar kim azmış acaba, hep birlikte bakalım. Yeşilyurt Belediye başkanı Mehmet Çınar mı azmış acaba. Bu konutlar 6 ay önce yapıldı. Ya da 2020 depreminde ağır hasardan hafif hasara çevrilen binalar çöktü, insanlar öldü Malatya’da. Acaba azanlar o ağır hasarlı binaları hafif hasara çevirenler değil mi? Azanlar Malatya’da Bostan başında 15 katlı binalara ruhsat verenler değil mi?

Enkazın altında kalan ölen, çocuklarımızın suçu günahı nedir. Değerli Malatyalılar bu açıklama bizi derinden üzmüştür. Bu açıklama Malatya’da depremde hayatını kaybedenlere, iş yerlerini, evlerini kaybedenlere büyük hakarettir. Bu açıklamayı yapanları sizlerin vicdanınıza havale ediyorum.

İnsanların güvenerek aldığı Yeşilyurt Belediyesi konutlarının hali ortada

Sevgili Malatyalılar bu arkamda gördüğünüz konutlar Yeşilyurt belediyesinin yaptığı Top Söğüt konutları. Burası depremden altı ay önce teslim edildi. İnsanlar nafakalarından keserek Yeşilyurt Belediyesi yaptığı için güvenerek buradan ev aldılar. Ama bu konutların depremde ne hale geldiğini görün. Ne diyor belediye başkanı bu konutların yıkılmasının sebebi betonu insanların sulamamasından kaynaklı diyor. Değerli Malatyalılar işte bu anlayış, bu liyakatsizlik ve bu vasıfsızlık Malatya’yı yerle bir etti. Değerli hemşirelerim sizden rica ediyorum; sizler bu liyakatsizliğe, vasıfsızlığa mecbur değilsiniz, mahkûm değilsiniz. Sizi bu vasıfsızlara mahkûm edenlere 28 Mayıs'ta lütfen oy vermeyin.

YENİGÜN HABER MERKEZİ