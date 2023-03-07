Süper Lig’de ve Avrupa’da hedeflerinden kopan geçen yılın şampiyonu Trabzonspor’da, olağanüstü genel kurul kararı ve başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası sonrası sular durulmuyor. Ağaoğlu'nun ardından Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da görevinden istifa etti. Avcı'nın, Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu istifa etti: Trabzonspor'da sürpriz karar Ahmet Ağaoğlu istifa etti: Trabzonspor'da sürpriz karar Avcı'nın istifa kararının yönetime ilettiği konuşulurken konuyla ilgili bordo-mavili kulüpten kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

AVCI'NIN KARNESİ

Trabzonspor'da 116 maç görev alan Avcı, bu maçlarda 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Trabzonspor bu süreçte deneyimli teknik adamla birlikte, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.