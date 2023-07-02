Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
A.A. (20) idaresindeki 03 AEL 098 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Aşağı Dörtyol Kavşağı'nda, K.T'nin (42) kullandığı 48 EL 006 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki A.Ö. (42), H.A. (39), M.T. (36), P.Ö. (20), F.A. (18), Z.A. (16), Ş.K. (12) ile A.T. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.Kaynak: AA