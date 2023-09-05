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Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi. Kışlada basına kapalı gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Programa, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Vekili Harun Reşit Han, Belediye Başkanı Yardımcısı Barış Dal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Gedikkaya, İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri yetkililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kumartaşlı, tören çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olmasının çok büyük bir acı olduğunu söyledi.

Bugün 11'inci yılında şehitlerin anıldığını dile getiren Kumartaşlı, "Afyonkarahisarlılar olarak 11 yıldır devletimizin ilgili tüm birimleriyle birlikte şehit ailelerine kucak açtık, sahip çıkmaya çalıştık. Her yıl kışla içerisinde şehitlerimizi anıyoruz. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.

Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan da 11 yıl önceki acıyı halen yaşadıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar şehit evladının ardından hiç ağlayamadığını aktaran Taştan, "Biz evlatlarımızı göremedik, onlar burada kaldı. Bugün çocuklarımızın anma günü ve onlara Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Şehit Faruk Ergenç'in babası Bekir Ergenç ise geride bıraktıkları 11 yılda acılarının aynı olduğunu ifade etti.