Mehmet Karakaş, 1969 yılında Tokat/Reşadiye'de doğan bir akademisyendir. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladıktan sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne kaydoldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini 1992-1996 yılları arasında tamamladı. Sosyoloji alanında doçentlik unvanını 2005 yılında, profesörlük unvanını ise 2011 yılında aldı.

Prof. Dr. Mehmet Karataş kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Karakaş, 1969 yılında Tokat/Reşadiye'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji alanında eğitim almıştır. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı üniversitede tamamlamıştır. Karakaş, sosyoloji alanında doçentlik unvanını 2005 yılında elde etmiş ve 2011 yılında profesör unvanını almıştır.

Prof. Dr. Mehmet Karataş evli mi?

Mehmet Karakaş'ın evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu bilinmektedir. Ayrıca orta düzeyde İngilizce bilmektedir. 2 Temmuz 2015 - 18 Nisan 2019 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Karataş'ın Akademik kariyeri

1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlayan Karakaş, sosyoloji bölüm başkanlığı görevini 1997-2011 ve 2008-2019 yılları arasında sürdürdü. Ayrıca AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2007-2012), Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (2012-2015), Rektör Danışmanlığı (2011-2015) ve Sosyal Uygulamalar ve Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü (2014-2019) gibi görevlerde bulundu. Aynı zamanda çeşitli akademik dergilerde misafir editörlük ve hakemlik, yayın ve danışma kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

Mehmet Karakaş, Sosyoloji Derneği ve Türk Dünyası Sosyologlar Birliği üyesidir. Ayrıca TÜBA Asosiye üyeliği (2012-2015), Üniversiteler Arası Kurul Sosyal Bilimler Doçentlik Alt Komisyon Üyeliği (2011-2014) gibi görevlerde bulunmuştur. Akademik çalışma alanı Kimlikler Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Etnisite ve Milliyetçilikler, Tüketim Sosyolojisi, Yoksulluk, Küreselleşme, Türk Düşünce Tarihi ve Polis Araştırmaları gibi konuları kapsamaktadır.

Akademik kariyerine 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) araştırma görevlisi olarak başlamıştır. AKÜ'de sosyoloji bölüm başkanlığı görevini 1997-2011 ve 2008-2019 yılları arasında sürdürmüştür. Ayrıca AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2007-2012), Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (2012-2015), Rektör Danışmanlığı (2011-2015) ve Sosyal Uygulamalar ve Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü (2014-2019) gibi görevleri üstlenmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştü

Mehmet Karakaş, Sosyoloji Derneği ve Türk Dünyası Sosyologlar Birliği üyesidir. Ayrıca TÜBA Asosiye üyeliği (2012-2015) ve Üniversiteler Arası Kurul Sosyal Bilimler Doçentlik Alt Komisyon Üyeliği (2011-2014) gibi görevlerde bulunmuştur. Karakaş'ın akademik uzmanlık alanları arasında Kimlikler Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Etnisite ve Milliyetçilikler, Tüketim Sosyolojisi, Yoksulluk, Küreselleşme, Türk Düşünce Tarihi ve Polis Araştırmaları bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rektörlüğe atandı

18 Nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Karakaş, bu görevi sırasında üniversite yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.