Birçok Afrika ülkesinde yılın 365 günü su, barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaç alanlarında faaliyetlerde bulunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Afrika Birliği’nin kuruluş yıl dönümü olan “Afrika Günü”nün hazırlıklarını tamamladı.

Kutlama törenine Afrika’ya gönül veren birçok kesimden önemli konukların yanı sıra, Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrencile, akademisyenler ve devlet adamları katılacak.

“DOSTLUK GÜNÜ OLARAK GÖRÜYORUZ”

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, her yıl Türkiye’de düzenli olarak kutladıkları Afrika Günü’nün önemini anlatırken, “Bu yılı farklı kılan, Afrika Birliği’nin hiç sekteye uğramdan tamamladığı 60’ıncı yılı. Afrika’daki çalışmalarımıza başladığımız günden beri kıtadaki insanlarla bir sevgi köprüsü kurduk, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik, Afrika’nın Türkiye için önemine vurgu yaptık. Kardeşlerimiz için önemli olan Afrika Günü’nü biz de Türkiye - Afrika dostluk günü olarak görüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE AFRİKA İLİŞKİLERİ” PANELİ

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Afrika Günü’nde, 3 temel başlıkla “Türkiye - Afrika İlişkileri”ni anlatan bir dizi panele de yer verecek.

Eğitim, Ekonomi ve Sağlık konulu panellere, alanında uzman akademisyen, doktor ve eğitimciler konuşmacı olarak katılacak.

AFRİKA’DAN BİR GÜN GİBİ

Programın sunuculuğunu Cansu Canan üstlenirken, Afrikalı sanatçı ve aktivist Enzo Ikah mini bir konser verecek.

Yerel kıyafetli defilenin yanı sıra, otantik dans gösterisi ve sosyal medyada viral olan şovları ile Türk insanının gönlünde taht kuran Senegalli Mustafa Ndiaye’nin standart-up’ı yer alacak.