Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Göcek'te tatildeyken gazetecilere yakalanarak objektiflere yansıdı. Tatilin romantik anlarını yaşayan ünlü çiftin bu görüntüleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hem Demet Akalın hem de Aynur Aydın, bu görüntüleri görünce yorum yapmaktan kendilerini alamadılar. İkisi de sosyal medya hesapları üzerinden çifti övdü ve mutluluk dileklerini iletti. Demet Akalın, "Aşk size çok yakışmış, umarım bu mutluluk her zaman sürer" şeklinde bir yorum yaparken, Aynur Aydın ise "Gördüğüm en sevimli çiftsiniz, birlikte nice güzel anılar yaşamanız dileğiyle" şeklinde bir yorumda bulundu.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Tatildeki romantik anlarıyla dikkat çeken Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Göcek'te objektiflere yakalandı. İkili, bir tekne turu sırasında görüntülendi ve Göcek'e demirleyerek denizin keyfini çıkardı. Mert Ramazan Demir, önce cesaretini göstererek denize atladı, ardından Afra Saraçoğlu da kendini serin sulara bıraktı.

SOSYAL MEDYADA YER YERİNDEN OYNADI

Aşklarını denizde ve güneşin altında kutlayan sevgililer, romantik anlar yaşadı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, denizde birbirlerini öpücüklere boğarak mutluluklarını paylaştı. Bu özel anların fotoğrafları ise Mert Yazıcıoğlu'nun ne diyeceği merak konusu oldu. Ünlü birçok isim de sürpriz aşkın karelerini yorumlamaktan kendilerini alamadı.

DEMET AKALIN VE AYNUR AYDIN'DAN PEŞ PEŞE YORUMLAR GECİKMEDİ

Aynur Aydın, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in denizde öpüştüğü ve aşklarının resmileştiği kareleri görünce ilginç bir yorum yaptı. Aynur Aydın, "En son Behlül & Bihter öpüştüğünde bu kadar rahatlamıştım" diyerek esprili bir şekilde durumu değerlendirdi. Demet Akalın ise bu anın gerçekleşmesini sanki bekliyormuş gibi "Ayy çok şükür" yorumunu yaptı.

Bu yorumlar, sosyal medyada da dikkat çekti ve kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Kimileri, çiftin romantik anlarını kutlarken ve mutluluk dileklerini ileterek Aynur Aydın ve Demet Akalın'ı destekledi. Ancak, bazı kullanıcılar ise bu durumu eleştirerek tepki gösterdi.