Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtığı doğrudur. Ancak, iddialara göre İtalya'ya gitmek istediği sırada vize engeliyle karşılaştı.

"Anne Kız Uçağa Alınmadılar"

Afra Saraçoğlu'nun annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için havaalanında vize sorunu yaşadı. Güzel oyuncu pasaport sırasında beklerken vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Bu nedenle Afra Saraçoğlu, yaşanan sorun sebebiyle İstanbul Havalimanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı.