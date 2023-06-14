Dokuzuncu kez gerçekleşen ELLE Style Awards ödül töreni, dün akşam İstanbul'da muhteşem bir etkinlikle gerçekleşti. Ünlü dizi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu da geceye damga vuran isimlerden biriydi ve "Yılın Televizyon Yıldızı" ödülünü aldı. Törenin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir hakkında soru karşısında donup kaldı.

'Mert Ramazan Demir eşcinsel mi ?'

Ödül almanın verdiği mutlulukla konuşan Saraçoğlu, projelerini tamamladığını ve yaz sezonu için hazır olduğunu belirtti. Basın mensuplarının "Mert beyi yanınızda göremedik, genellikle birlikte görüşüyorsunuz" demesi üzerine şaşkınlık yaşayan güzel oyuncu, "Genellikle birlikte çıkmıyoruz. Bugün tek başıma geldim" şeklinde yanıt verdi. Bir muhabirin "Mert bey için eşcinsel olduğu söyleniyor" sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen oyuncu, "Çok teşekkür ederim" diyerek apar topar röportajı sonlandırdı.