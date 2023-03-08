Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşlardayken, ailesi boşanınca annesiyle birlikte Antalya’ya taşındı. Antalya’da geçirdiği gençlik yıllarında, annesi bir gayrimenkul şirketinde çalışırken, Afra modellik yaparak kendi harçlığını çıkarmaya başladı. Bu süreçte, defilelerde ve fotoğraf çekimlerinde yer alarak birçok deneyim kazandı.

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tamamlayan Afra, 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı ‘İkinci Şans’ filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Bu deneyim, onun için oldukça önemliydi, zira sinema sektöründe kendine bir yer edinmek istiyordu.

2017 yılında, ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisiyle ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Afra, bu dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. 2019 yılında ise, ‘Kardeş Çocukları’ adlı dizide 21 bölüm rol aldı ve oyunculuk becerilerini daha da geliştirme fırsatı buldu.

2020 yılının başlarında, ‘Öğretmen’ dizisinde ‘Gizem’ karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Afra, bu karakteri başarıyla canlandırdı. Ancak, dizinin 9. bölümünde koronavirüs salgını nedeniyle yayından kaldırıldı.

2021 yılında, ‘Yeşilçam’ dizisinde ‘Tülin Saygı’ karakteriyle beğeni toplayan Afra, bu rolüyle kariyerinde önemli bir adım attı. 2022 yılında ise, ‘Yalı Çapkını’ adlı dizide ‘Seyran’ rolüyle ekranlarda boy göstermeye başladı.

Afra Saraçoğlu'nun hayatı sadece çalışmaktan ibaret değil. Kendisi 1.70 metre boyunda ve 48 kilodur. Aynı zamanda, Fenerbahçe taraftarı ve boş zamanlarında dans etmekten keyif alır.