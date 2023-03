Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet TV’de yayınlanan İkinci Bakış programına konuk oldu. Beylikdüzü Belediyesi olarak deprem bölgelerinde yaptıkları çalışmaların yanı sıra Beylikdüzü’nde deprem ve afetlere karşı aldıkları önlemleri kamuoyu ile paylaşan Başkan Çalık,

Türkiye’nin deprem kuşağında olan bir ülke olduğunu hatırlattı. “İstanbul depreminde yaşayacaklarımızın yanında şu an olanlar fragman kalır” İstanbul’da beklenen olası bir depremin sonuçlarıyla ilgili konuşan Başkan Çalık, alınması gereken önlemleri de sıraladı. Başkan Çalık, “Olası İstanbul depremindeki yaşayacaklarımızın yanında, şu an Hatay'da ya da diğer deprem bölgelerinde yaşadıklarımız emin olun fragman kalır. Bir şehir plancısı ve bir meslek insanı olarak söylüyorum bunu. 1999 depreminden sonra uzmanlar 30 sene sonra İstanbul’da deprem olacak demişti, kaldı 7 senesi. Bilim insanları adına konuşmak istemiyorum ama ben onların söylediğinden hareketle diyorum ki; Bir kente 16 milyon insanı sıkıştıramazsınız. Şu an İstanbul’un boş konutlarını doldurmaya kalksak 16 değil 25 milyon insan sığar. 25 milyonluk bir kenti yönetemezsiniz” diye konuştu.

“İstanbul’un cazibe merkezi olmaktan çıkarılması gerekiyor” Alınması gereken önlemlerin içerisinde İstanbul’un cazibe merkezi olmaktan çıkarılması gerektiğinin altını çizen Başkan Çalık, “Ülkenin dört bir tarafında sanayi ateşini yakarsınız İstanbul artık cazibe merkezi olmaktan çıkar, rahatlar. İstanbul’un maksimum nüfusunun 4-5 milyon olması lazım. Kentsel dönüşüm yapmalıyız. Devletin bu iş için, finansman için kafa yorması lazım. Düşük faizli kredilerin verilmesi gerekiyor. İnşaat maliyetleri almış başını gitmiş. Biz bugün dönüştürmezsek, yarın dönüştürmek için 10 katı fazla para harcayacağız. Üstelik kayıplarımız da olacak, insanlarımızı da kaybedeceğiz. Ben hep şunu söylüyorum ‘Ben enkaz altında komşularını aramak isteyen bir belediye başkanı olmak istemiyorum.’ Belki ücretsiz olmaz ama en uygun koşullarda vatandaşın yanında olabiliriz. Emin olun bizim kaynaklarımız buna yeter” ifadelerini kullandı. “Beylikdüzü’nün yapılarının kapladığı alan sadece yüzde 15”

Olası bir deprem ve afete karşı Beylikdüzü’nde alınan önlemlere değinen Başkan Çalık, “Bizim daha önce AFAD’la koordine edilen konteynerlerimiz var, gemi konteynerleri. Bu konteynerlerimizden imal ettiriyoruz. Şunu yapacağız aslında. Beylikdüzü’nün yol haritasını çıkartacağız, sistemli bir yol haritası kitapçığı olacak bu. Afet anında ben enkaz altında kalabilirim, Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaşamayabilirim ama buraya atanan yönetici bu kitapçığı alacak ve bu kitapçık ona tüm yol haritasını gösterecek. Aksi takdirde bize gelecek arama kurtarma ya da yönetici Beylikdüzü’nü tanıyana kadar bir

hafta geçer. Kitapçıkta biz olmadığımız takdirde de arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yapılacağı, nerede gönüllerin olduğu, ekipmanların nerede olduğu, çadırların hangi depolarda yer aldığı, hangi depoların lojistik merkez olarak kullanılacağı yazılacak. Beylikdüzü’nün şöyle bir avantajı var. Açık alanları ve yeşil

alanlarıyla Beylikdüzü son 20 yılda çok gelişen bir kent. Sadece son 4 yılda yaklaşık 728 bin metrekare yeşil alanı biz ilave ettik. Beylikdüzü’nün yapılarının kapladığı alan ise sadece yüzde 15, yüzde 85’inde bahçe ve açık alanlar ile yeşil alanlar ve donatı alanları mevcut” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi