Yapılan uluslararası araştırmalar, afetler nedeniyle veri merkezini kaybeden şirketlerin önemli bir bölümünün iflas başvurusunda bulunduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün Türkiye’deki öncü kuruluşlarından olan TÜRKKEP’e göre, afetlerde yıkıcı veri kaybı yaşamamak için e-Saklama kullanımı büyük önem taşıyor.

Deprem, sel, yangın, su baskını gibi doğal afetler ve felaketler, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kanunen muhafaza ve ibraz yükümlülüğü olan resmî belgeleri için büyük risk oluşturuyor. Bu gibi durumlarda yedekleme sunucuları ve donanımlar da ciddi zararlar görebiliyor. Yapılan uluslararası araştırmalar (National Archives & Records Administration in Washington) gösteriyor ki; yaşanan bir afetin ardından veri merkezini 10 gün ya da daha uzun süreyle erişemeyen şirketlerin yaklaşık yüzde 93’ü, felaketten sonraki 1 yıl içerisinde iflas başvurusu yapıyor. Aynı şekilde afet anında veri yönetimini gerçekleştiremeyen işletmelerin ise yüzde 50’si hemen iflas başvurusunda bulunuyor. Araştırmalardan bir diğeri ise (DTI/Price Waterhouse Coopers) büyük veri kaybı yaşayan küçük firmaların yüzde 70’inin 1 yıl içinde iflas ettiğini gösteriyor. Dijital dönüşümün Türkiye’deki öncü kuruluşlarından olan TÜRKKEP’e göre, afetlerde yıkıcı veri kaybı yaşamamak için e-Saklama (Elektronik Saklama) uygulamasının kullanımı büyük önem taşıyor.

E-SAKLAMA NEDİR?

E-saklama; resmî, hukuki ve ticari niteliği olan her türlü bilgi ve belgenin, elektronik ortamda değiştirilemez, güvenli ve yasal geçerli olarak uzun süreli saklanmasını sağlayan bir hizmettir. E-saklama hizmeti sayesinde KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter verileri ve şirketlerin diğer tüm kritik bilgi ve belgeleri elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanabilir. E-saklama kullanıcıları, belgelerine dilediği zaman kolay bir şekilde ulaşabilir.

E-SAKLAMA ÇÖZÜMÜ İLE VERİ KAYBI SON BULUYOR

TÜRKKEP e-Saklama çözümü ile muhafaza edilen elektronik bilgi ve belgeler, herhangi bir sunucuya ya da yedeklemeye ihtiyaç duymuyor. Arşivlenen resmî evraklara internet ve bilgisayarın olduğu her yerden kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Böylece veriler risklerden korunmuş oluyor ve afet anlarında dahi evrak saklama ve arşivleme işlemlerine devam edilebiliyor.

YILDIZ: “ELEKTRONİK VERİLER TÜRKKEP GÜVENCESİ ALTINDA!”

TÜRKKEP e-Saklama ile saklanan verilerin güvence altında olduğunu ifade eden TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “TÜRKKEP, 2013 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak yetkilendirilen bir güven kurumudur ve Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki düzenlemelere uygun olarak e-Saklama hizmeti verir. Bu hizmetimiz ile fiziki arşiv zahmetini ve veri kaybı riskini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hukuki ve ticari verileri yasal, geçerli ve güvenli bir şekilde saklayarak, mevzuat sürelerine uygun olarak muhafaza ediyoruz. Saklanan belgelerin silme işlemi sadece hizmeti alan şirketin özel başvurusu ile TÜRKKEP’in uzman çalışanları tarafından yapılabiliyor. Hizmet alan şirket çalışanlarının verileri silememesi sabotaj riskini de ortadan kaldırıyor. Yani arşivlenen tüm verilerin tamamen TÜRKKEP koruması ve güvencesi altında olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılarımız, diledikleri zaman hızlı bir şekilde elektronik verilerine erişim sağlayabiliyor. Uluslararası istatistikler, özellikle afet durumlarında veri kaybının kurumlar için yıkıcı boyutlara ulaştığını çok net gösteriyor. Her koşula hazırlıklı olarak veri kaybını önlemek ve kritik anlarda dahi bilgi ve belgelere ulaşımı kolaylaştırmak kurumlar için hayati bir önem taşıyor.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ