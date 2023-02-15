Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem tüm Türkiye’nin yüreğine ateş düşürdü. Felaketin acı bilançosu oldukça ağırdı...

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından binlerce vatandaş, ağır hasarlı dairelerini terk etmek zorunda kaldı. Depremde yıkılan binalarda çok sayıda afetzedelere ait değerli eşyalar yıkıntılar arasına karıştı. İnsanlıktan nasibini alamamış bu fareler enkazlara gizlice girerek yağmalamaya başladılar.

İnsanlıktan nasibini almamış bu mahluklar enkaz üstünde fare gibi gezinerek altın para aramaya başladılar. Güvenlik güçlerine gelen ihbarlar sonrası bu yağmacılar iş üstünde yakalanarak adalete teslim edildi. Bölgeden gerçekleşen çok sayıda yağmacılık olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 8 ilde 48 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu süreçte gerek arama kurtarma faaliyetlerinde gerekse afet bölgesinin çevresinde suç ve suçluluğun önlenmesinde aktif rol oynayan kolluk görevlilerinin de önemli bir yönetim aktörü olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle; İçişleri Bakanlığına bağlı olan ve Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın-JÖAK bünyesinde kurulan Jandarma Arama Kurtarma Taburu JAK depremlerde enkaz altındaki vatandaşların aranması ve kurtarılması amacıyla önemli görevler üstlenmektedir. Jandarma Arama Kurtarma Taburu, Türkiye genelinde meydana gelebilecek deprem gibi doğal afetler ile kayıp vakalarında arama kurtarma görevini yerine getirmektedir(icisleri.gov,2021). JAK personeli, eğitimli köpek eşliğinde arama kurtarma, dağ arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma bölüklerinden oluşmaktadır. Bu tim, dağ arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; dağ, kanyon, mağara, kuyu ve yüksek katlı bina gibi doğal ve yapay yerlerde kaybolan veya yaralanan kazazedelerin kurtarılması amacıyla da arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmeleri sürmektedir. Bu faaliyetleri kapsamında ise; tüm yardım taleplerine yönelik olarak arama kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Jandarma birlikleri, afet sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine sunduğu katkının yanı sıra afet öncesinde ve esnasında da bölgede asayişin sağlanması amacıyla suçu ve suçluluğu önleyici kolluk faaliyetlerini de hayata geçirmektedir. Jandarma birimlerinin yanı sıra; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Polis Arama ve Kurtarma birimi ve afet olaylarında kurbanların kimliklendirilmesi başta olmak üzere afet sonrasında soruşturma yürütülmesi görevini de ifa eden Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal 30 GJEBS Kış (2021) İnceleme Birimi de önemli görevler üstlenmektedir. Polis teşkilatında olduğu gibi jandarma teşkilatının da önleyici kolluk faaliyetlerinde bulunma yükümlülüğü vardır (Sönmez,2020:188). Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-AFAD ekipleri arama kurtarma faaliyetlerine sunduğu katkı ile afet yönetiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde ayrı bir hizmet binasında faaliyetlerini sürdüren AFAD, depremle mücadelede en büyük rolü üstlenen kurum olduğundan teşkilat yapısı ve kanuni zeminine de değinilmesi gerekli görülmektedir.

Kaynak: Jandarma Bölgesinde Afet Yönetimi ve Malvarlığına Karşı Suç