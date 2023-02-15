Deprem sonrasında nakdi ve ayni yardımların yerine ulaştığının takibinde medyaya önemli görev düştüğünün altını çizen Marka ve İletişim Danışmanı, Niş PR Ajans Başkanı Nesrin Gündüz; “İletişimcilerin yaşanan doğal afetlerden sonra dikkat etmesi gereken en önemli nokta, basın organlarını meşgul etmemek adına medya kanallarına gündem dışı içeriğe sahip bülten servis etmemeye özen göstermek. Bu hassas dönemde haberciliğin; başkalarının acılarının davetsiz misafiri olmadan, ama seslerini duyurmak isteyenlere de kulak tıkamadan, hassasiyetle, empati kurmaya çalışılarak yapılması gerekiyor. Afetle ilgili haber ve duyuruların resmi kaynaklardan takip edilerek ve araştırılarak teyit edildikten sonra servis edilmesi dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasında yer alıyor. Bunlara özen gösterildiği sürece de sosyal medyada oluşabilecek yanlış bilgi karmaşasına engel olunabiliyor” dedi.

MARKALAR EN DOĞRU ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLMELİ

Gündüz: “Kurumların bir diğer dikkat edeceği hususlardan biri de bu bölgede bağlı oldukları marka-ihtiyaç yönetimi oluyor. Bu süreçte danışmanlığı yürütülen markalarla iletişime geçilerek markaların afet bölgelerindeki ihtiyaçlara uygun ürünleri tespit edilmeli ve ürünlerin en güvenli şekilde nakliyesinin planlanması gerekiyor. Halkla ilişkilerin markalarını en doğru şekilde yönlendirerek organizasyonun takibini yapması son derece önem arz ediyor. Markalar adına yapılan bağış ve taziyeler konusunda ise reklam refleksinden uzak durarak, kamuoyu vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde duyurular yapılması bekleniyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi